Le FC Metz s’apprête à vivre une semaine délicate face à Lyon, ce mercredi (19h), puis à Bordeaux, samedi. Après une trêve internationale de près de trois semaines, les joueurs de Gilles Bourges, l’entraîneur-adjoint du FC Metz, reprennent contact avec la Ligue 1.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Gilles, comment avez-vous géré cette pause internationale?

Il y a sept joueurs qui sont partis rejoindre leur équipe nationale et nous avons donné un peu de repos aux autres éléments pour qu’ils puissent recharger les batteries. Depuis, nous sommes en phase d’activation pour accueillir Lyon ce mercredi dans les meilleures dispositions. Les conditions climatiques nous aident bien: le moral revient, les terrains reverdissent et les choses vont dans le bon sens. Nous devrions retrouver tout notre effectif face aux Lyonnais même si quatre garçons vont manquer ce rendez-vous.

Effectivement, Diabaté et Diagne n’étaient pas à Metz lors du match aller, Assou-Ekotto et Doukouré sont suspendus…

On gère ce fait comme on gère tous les joueurs suspendus. Nous serons onze sur le terrain et on sait que nous avons des garçons performants. De son côté, Lyon sera privé de Memphis Depay. La rencontre se déroulera à huis clos et c’est une première pour moi comme pour beaucoup de joueurs de notre effectif. C’est dommage d’en arriver là, de priver notre public d’une partie de haut niveau et d’évoluer dans une atmosphère très particulière. On en revient à la finalité: à quoi ça sert de faire un match de football sans la présence de spectateurs? La seule petite note positive réside peut-être dans le fait que les joueurs vont mieux nous entendre, mais c’est maigre comme consolation.

En comptant 35 points et neuf matchs à disputer, le FC Metz a-t-il fait le plus dur dans sa quête pour le maintien?

Non, on ne peut pas annoncer cela. Tant que les points nécessaires ne sont pas acquis, tout reste à faire. Nous avons fait une partie du chemin qui est jusqu’à présent logique et cohérente mais il faut conclure et souvent la conclusion est aussi difficile que d’emmagasiner 35 points. Aucun relâchement n’est possible! Prenons ces points qu’il nous manque encore, et si possible le plus rapidement possible.

Le mois d’avril sera chargé pour le FC Metz (14e, 35 points) avec six rencontres au programme. Cela vous fait-il peur?

Cela fait beaucoup mais nous ne sommes pas là pour nous lamenter sur notre sort. Aujourd’hui, tous nos joueurs sont exemplaires, tout le monde tire dans le même sens Nous avons la chance de retrouver la grande majorité de notre effectif au bon moment, je pense que c’est un atout décisif dans la course au maintien et il va falloir bien gérer les choses. Maintenant, je suis incapable de vous dire si le match à Bordeaux de samedi prochain (32e journée) sera plus difficile que la réception de Caen du 15 avril. Si nous sommes capables de rééditer notre prestation à Saint-Etienne (2-2), nous pourrions embêter beaucoup d’autres équipes loin de Saint-Symphorien.

Lorient a gagné à Nancy (3-2) puis dimanche dernier face à Caen (1-0). Est-ce un bien pour votre formation?

Je n’ai aucunement un esprit d’animosité mais c’est peut-être aussi bien que Nancy se soit incliné sur ce match-là, mais seul l’avenir nous dira si effectivement cela était une bonne chose. Je ne me réjouis jamais du malheur des autres.

Metz - Lyon de ce mercredi est-il un match «bonus» pour vous?

Pas du tout. C’est un match qui manque dans notre calendrier. Avant que la partie ne soit arrêtée (1-0, 16e journée, affaire des pétards), nous avions le match en main, nous étions devant. Nous allons donc tout faire pour récupérer des points face aux Lyonnais.