(ER) - Malgré le revers à Mondorf, Canach affiche un bilan de sept points sur douze avant de recevoir Rosport ce dimanche lors de la 22e journée. Pour le coach de la Jeunesse, le maintien passe inévitablement par un succès à domicile et une autre mentalité.

Patrick, quel est l'état d'esprit après le revers à Mondorf?

Je suis déçu du match que nous avons produit contre l'USM. En tenant compte de nos dernières sorties, j'espérais bien prendre un point mais finalement on en était loin (défaite 3-0). La prestation d'ensemble de l'équipe et le comportement de certains gars n'étaient pas bons. Nous en avons discuté en interne et j'ai recadré certaines choses.



Pour la venue du Victoria, vous devrez vous passer de quelques titulaires.

Aldin Dervisevic et Pedro Ferro sont suspendus (les deux joueurs ont écopé d'un jaune-rouge à Mondorf), mon fils Tom est retenu par un voyage scolaire mais je reste confiant. Le cadre de la Jeunesse est assez large. Depuis la reprise, nous avons gagné les matches face à des concurrents directs (Racing, Rumelange, Käerjéng), on doit poursuivre dans cette voie.

A quel genre de match faut-il s'attendre face à Rosport?

Je connais très bien René Roller, nous sommes originaires du même village et je m'attends à un duel très serré, cette rencontre va se jouer sur quelques détails. On va retrouver sur la pelouse deux équipes volontaires qui auront l'envie de gagner. Ce sera difficile mais c'est normal, il s'agit de deux clubs qui luttent pour le maintien. Ce match peut basculer sur une erreur, un mauvais placement, un brin de chance,...

A l'issue de ce week-end, il restera quatre rencontres mais votre calendrier est loin d'être facile, avez-vous quelques craintes?

C'est vrai que nous allons croiser la route d'équipes qui visent la quatrième place mais je suis optimiste. Pour assurer notre maintien, on doit battre Rosport et Strassen à domicile, je ne compte pas Dudelange car ce match, on le gagne toujours (rires). Il faudra également prendre un point à la Jeunesse (Canach se déplacera au Progrès lors de la 23e journée).