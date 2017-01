Le FC Metz se déplace à Angers ce samedi (22e journée de L1) et l’opposition entre deux mal-classés risque d’être tendue. François Zdun, l’ex-défenseur grenat, commente les débats, soutient Philippe Hinschberger et ne voit pas son ancienne formation s’incliner en Anjou.

Propos recueillis par Hervé Kuc

François, le FC Metz commence bien la nouvelle année. Quelles en sont les raisons?

Une équipe de football est équilibrée à partir du moment où toutes ses lignes sont en phase. Ce n’était que très rarement le cas jusqu’à présent et le FC Metz a connu une première partie de saison compliquée. L’arrivée de Cheick Diabaté, c’est un peu de bonheur, la personne qu’il fallait devant pour redonner de la confiance au groupe. Il y a eu également une prise de conscience générale, les gars ont dû se dire: «si on continue comme ça, on est morts!». Nos joueurs n’ont pas été transformés par un simple coup de baguette magique!

Philippe Hinschberger bénéficie de la confiance du président Bernard Serin. Ailleurs, ou à Metz, un autre que lui aurait pu se faire licencier en décembre 2016, non?

Peut-être. Philippe doit continuer à tenir la barre comme il l’a fait jusqu’à présent. Il gère les dossiers Bisevac et Assou-Ekotto, il fait comprendre à tous qu’il n’y a aucun joueur plus important qu’un autre, et il est resté fidèle à ses idées. Il n’a pas changé de cap et tout le monde savait, en début de championnat, que le FC Metz n’avait nullement la possibilité de finir parmi les dix premiers de Ligue 1. Là, il faut laisser trois formations derrière les Messins, et le plus difficile consiste à s’imposer à domicile: à l’extérieur, à partir du moment où tu es bien en place, tu as toujours la possibilité d’aller chercher un excellent résultat.

Les Messins se déplacent à Angers ce samedi (20h). Peuvent-ils s’y imposer?

Je vais opter pour un bon partage des points, et si le FC Metz remporte cette partie, j’en serai ravi. Il faut y aller avec le même état d’esprit qu’à Nice (0-0), Angers joue bien chez lui, mais ne prend plus beaucoup de points. En Ligue 1, deux équipes sont au-dessus: Monaco et Paris, et on peut y ajouter Nice après sa très belle première partie de saison. Derrière, c’est un peu la bouteille à l’encre. Tout est possible, rien n’est figé, tout le monde peut se relever, comme a réussi à le faire Nantes. Metz récupère ses blessés et doit s’accrocher: historiquement, nous avons toujours réussi à réaliser de bonnes secondes phases de championnat, et je ne vois pas pourquoi il en serait différemment cette saison.

L’enjeu de la rencontre



Le FC Metz (18e, 21 points) se rend à Angers (19e, 20) et l’enjeu de la partie n’échappe à personne. Requinqués après leur bonne prestation chez les Niçois (0-0), puis par leur succès devant Montpellier (2-0), les hommes de Philippe Hinschberger ne fanfaronnent pourtant pas.



«Non, nous ne sommes pas favoris, car les Angevins vont vouloir nous dépasser au classement. Cela va être un combat et Angers aime bien ça», s’est empressé de préciser Guido Milan, le capitaine messin, en milieu de semaine. Les Messins vont très bientôt voir revenir à eux Doukouré, éliminé de la CAN avec la Côte d’Ivoire, en attendant le duel entre le Sénégal de Sarr et le Cameroun de Mandjeck: samedi soir, le FC Metz récupèrera l’un des deux protagonistes.



Face à Angers, Hinschberger devrait reconduire Didillon dans le but, faire confiance aux quatre défenseurs qui ont été à la hauteur devant Montpellier (Balliu, Milan, Falette et Signorino), laisser le soin à Diagne et Philipps d’œuvrer à la récupération, à Cohade d’organiser le jeu en compagnie de Mollet, et à Nguette et Diabaté d’aller inquiéter l’arrière-garde angevine.

Le «prono» de la rédaction

Solide lors de ses deux premières parties de 2017, le FC Metz va à nouveau devoir jouer en bloc et de manière solidaire pour revenir d’Angers avec un résultat positif. Un objectif à portée du club grenat. Notre pronostic: 1-1.