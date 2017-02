Vainqueur de la Coupe de la Ligue 1996 sous le maillot grenat, Frédéric Arpinon (47 ans), œuvre au sein de la cellule de recrutement du FC Metz. Il préface le déplacement des Messins à Lyon ce dimanche (17h), et évoque les venues de Diabaté et Diagne.

Par Hervé Kuc



Fréderic, on vous a connu en tant que joueur discret sous les couleurs du FC Metz (1995/1997). Adoptez-vous le même profil lorsqu'il s'agit de recruter un nouvel élément?

Je l'étais effectivement dans la vie de tous les jours mais sur le terrain j'étais différent. Aujourd'hui, je suis resté le même mais lorsqu'il s'agit de négocier ou d'enrôler un joueur, je sais aussi aller au bout des choses. Je me sens bien dans les bureaux messins, il faut dire que lors de mon passage à Metz j'avais été marqué par la bonne ambiance qui régnait dans ce club.

Etes-vous satisfait du rendement des deux nouveaux arrivants hivernaux: Fallou Diagne et Cheick Diabaté?

Je pense que tout le monde est content de leur apport respectif mais le championnat n'est pas encore fini. Dans le football d'aujourd’hui, on se rappelle toujours du dernier match mais pas de l'avant-dernier. On souhaitait faire venir un milieu récupérateur qui puisse évoluer en défense centrale et comme Fallou Diagne connaissait bien la maison, sa venue nous semblait cohérente. Quant à Cheick Diabaté, vous pouvez voir qu'il joue pour le club, qu'il fait beaucoup d'efforts et que son investissement est total.

Nous ne sommes qu'en février mais, selon vous, pensez-vous que Diabaté puisse être encore messin la saison prochaine?

Le FC Metz est totalement focalisé sur l'objectif maintien et cette question ne se pose donc pas encore. Au-delà de sa qualité sur le terrain, Cheick Diabaté affiche un superbe état d'esprit et c'est à souligner. Objectivement, je pense que le président Bernard Serin, avec les moyens qui sont les nôtres, se renseignera pour savoir si sa venue définitive au FC Metz est possible en cas de maintien. Mais, je le répète, ce n'est pas moi le décideur.

Le FC Metz s'en va à Lyon ce dimanche (17h). Y serez-vous?

Cela n'est pas prévu ainsi. Tous les week-ends je pars sillonner la France pour observer certains joueurs. Nous avons la chance d'avoir la Belgique et la Suisse pas très loin de nous, ce qui nous offre pas mal de possibilités. Dès mon arrivée en juillet 2016, nous avons débroussaillé et nous avons établi une liste de joueurs. C'est un travail qui nous servira pour le marché estival alors qu'en janvier, de chaque saison, nous sommes plutôt dans l'urgence.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (16e, 28 points) s'en va à Lyon (4e, 43 points) pour y affronter l'équipe de Jean-Michel Aulas. Un président omniprésent sur les réseaux sociaux comme dans les commentaires d'avant ou d'après-match et qui annonce vouloir vendre certains de ses éléments forts en fin de saison. Particularité de la rencontre (27e journée de L1): on jouera ce dimanche la manche retour avant même d'avoir achevé la partie initiale (16e journée, 3 décembre) qui sera finalement jugée début mars par la Commission Supérieure d'Appel de la Fédération Française de Football.



Les Messins, chahutés par des Nantais joueurs samedi dernier (1-1), vont devoir redoubler d'attention et de vigilance pour contenir une formation adverse capable de faire voler en éclats bon nombre de défenses de Ligue 1. Pour y parvenir, Philippe Hinschberger va devoir composer et jongler avec deux forfaits et quelques incertitudes au niveau de son groupe: Rivierez est suspendu, Assou-Ekotto est blessé tandis qu'il existe un doute sur la participation de Jouffre (cuisse), Sarr (poignet), Cohade (malade) et que Vincent Thill (entorse cheville) est en phase de reprise.

Le groupe probable. Didillon et Oberhauser; Balliu, Milan, Falette, Bisevac, Signorino; Philipps, Mandjeck, Doukouré, Diagne, Mollet, Cohade, Sarr, Nguette; Diabaté, Erding.

Le «prono» de la rédaction. Les Messins savent qu'ils vont souffrir au Parc OL face à un adversaire qui possède un pouvoir offensif de premier ordre. Notre pronostic: 3 à 1 en faveur de Lyon.