Délaissé par Niki Wagner qui ne croyait pas en lui, Jader De Jesus Soares (20 ans) est dans les petits papiers de Claude Ottelé. L’entraîneur ettelbruckois l’aligne au poste d'arrière gauche. Auteur d’un excellent match face au leader eschois, Etzella a pourtant été battu 2-4 et a terminé les débats à huit. «Monsieur Tropeano a tout sifflé contre nous», peste Jader. Rien n’est perdu dans la course au top 3.



Par Vincent Lommel

Jader De Jesus Soares a apprécié la réaction de ses équipiers malgré leur infériorité numérique.

Photo: Julien Ramos/Imagify

Acte 1: US Esch - Etzella 2-0 après 39 minutes



«L'US Esch est une bonne équipe. Jouer sur un terrain synthétique est avantageux pour les deux formations. Monsieur Ottelé prône un jeu rapide, léché, en une, deux touches. On apprécie. Sur le 1-0 (17e) inscrit par le remplaçant Landim - il a relayé Medri sorti sur blessure après 14 minutes -, une faute est commise au préalable sur l’attaquant Smigalovic victime d’un pied trop haut. L’arbitre ne bronche pas. L’action se poursuit. Le gardien Grub ne communique pas avec un coéquipier sur un ballon en profondeur. Il manque son dégagement et se troue. Commettre une erreur peut arriver. Peixoto Gomes double la mise (2-0, 39e) d’un tir flottant mais il a bénéficié d’un espace incroyable pour armer sa frappe.»

Acte 2: réduit à dix à la 35e minute, Etzella ne lâche rien

«L’exclusion de Smigalovic est invraisemblable. Il écope d’un deuxième carton jaune pour simulation (dans le grand rectangle) alors que la faute semble évidente. L’homme en noir sifflait systématiquement tout en notre défaveur. Nous encaissons le 2-0 dans la foulée. À la mi-temps, l’entraîneur a demandé au groupe de ne pas céder au découragement, de continuer à jouer de la sorte et de tout donner. Ce que nous avons fait! Les Eschois n’ont pas joué haut et peu pressé. C’était surprenant. Martins Ferreira (2-1, 75e) relance le suspense. C’est aussi le cas avec Holtz (3-2, 87e). On se ménage une dernière occasion sans parvenir à l’exploiter. Cette défaite 4-2 me laisse des regrets car il y avait la place. Je félicite le groupe car, en infériorité numérique, il a fait preuve d’une force de caractère insoupçonnée et, assurément, a signé l’une des meilleures prestations de la saison.» Pour rien.

Acte 3: trois exclusions en trois minutes



«C'est la première fois que je participe à un match de football et qu’il se termine à dix contre huit. Inutile de revenir sur l’arbitrage de Monsieur Tropeano et la carte rouge adressée à Smigalovic. Lors des arrêts de jeu, l’émotion est à son comble pour tenter d’égaliser - le double buteur eschois Landim verra rouge (2 jaunes) à la 90e. Grub et Zambujo, excédés et nerveux, ont été exclus (90+3) au terme d’une action confuse. Je peux comprendre leur attitude. Inutile de revenir en arrière. Duarte inscrit le 4-2 alors qu’il n’ y a plus personne au but. C’était anecdotique.»

Acte 4: la «ronde» au coup de sifflet final

« L’entraîneur a réuni les joueurs au milieu du terrain. Sa déception était papable. N’empêche, il a tenu à rassurer le groupe en affirmant qu’il avait effectué un très bon match et, en continuant de la sorte, les résultats seraient là. La mentalité affichée était parfaite car chacun a effectué son travail défensif. En une rencontre, on a encaissé quatre buts pour… sept lors des seize premières journées. C’est comme ça. La défense est intraitable. Le gardien Grub y est pour beaucoup. Le secteur offensif est de qualité mais manque de réalisme, d’efficacité dans le dernier geste.»

Acte 5: cinquième au classement à 2 points de Sandweiler



«Cette quatrième défaite de la saison ne change rien à notre objectif de monter en BGL Ligue. Avec dix points d’avance sur le troisième, l’US Esch terminera parmi les deux premiers. Rodange, deuxième, est bien placé (+5) mais rien n’est acquis. La bagarre pour la troisième place sur le podium concerne Sandweiler, Swift, Wiltz, Hostert et Etzella. Que du beau monde! Tout est possible. Plutôt que de se mettre une pression folle sur les épaules, songeons au prochain match. Battre Mertert/Wasserbillig (10e) qui se bat pour ne pas descendre est obligatoire.»