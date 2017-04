Malgré l’ouverture du score de son numéro 9, le Swift s’est incliné face à Ettelbruck dans un duel important comptant pour le haut de tableau. L’attaquant français revient sur la mauvaise passe que traverse le Swift.

Interview: Thibaut Goetz



Damien, ce match face à Etzella est dans la lignée de votre deuxième phase compliquée…

C’est clair, on a du mal. On n'a gagné qu’un seul match depuis la reprise, donc en ce moment c’est compliqué. De plus, il y a pas mal d’absents… Cela gâche un peu notre première partie de saison qui était bonne.



Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné aujourd’hui?

Physiquement c’était dur, personnellement j’étais à la rue. En deuxième mi-temps, on a lâché, nous étions cuits. On a refusé le jeu alors qu’en première mi-temps, ce n'était pas si mauvais. On aurait pu être plus adroit dans le dernier geste et dans la dernière passe. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions non plus mais nos adversaires ont été plus réalistes. Sur les contres, ils ont également fait parler leur vitesse.

Après cette nouvelle défaite, le Swift doit-il tirer définitivement une croix sur la montée en BGL Ligue?

Mathématiquement c’est encore jouable. Mais au vu de nos dernières prestations ça risque d’être difficile. Il faudrait déjà qu’on se mette un bon coup de pied au c... et qu’on reparte du bon pied. Et ensuite reprendre du plaisir sur le terrain, forcément ça passe par une victoire avant de reparler de montée. Parce que les autres ne nous attendent pas.



Wiltz a été accroché par l’US Esch (1-1), c’est un moindre mal ?

Oui, c’est une bonne nouvelle. Après, nous avons plus le niveau des équipes du bas que de celles du haut. A l'heure actuelle, on a que ce que l’on mérite.

Quel était le discours du coach à la fin du match?

Le coach n’a rien dit de particulier. Entre nous, les joueurs expérimentés, certains ont pris la parole dans le vestiaire pour se remotiver au lieu d’accuser le coup.

A six rencontres du terme du championnat, comment jugez-vous la saison du Swift?

On aurait pu mieux faire. Après on a perdu deux joueurs offensifs juste avant la trêve, un pour cause de suspension (Benjamin Hélier) et l’autre qui s’est blessé gravement (Kenan Avdusinovic). Ce sont des joueurs qui nous avaient débloqué des situations, comme lors du match aller à Ettelbruck ou Kenan avait marqué à la 92e minute. Souvent, nous avons des blessés en défense ou d’autres gars qui travaillent. Contre Etzella, notre défense était complètement remaniée. Un élément comme Mirko Albanese est moins présent à cause de son travail.

Est-ce que par rapport à la saison dernière qui avait été chaotique, il y a tout de même un climat plus serein à Hesperange?

Oui c’est sûr. Mais tout va vite dans le football et je trouve que cette année le championnat est plus relevé que l’année dernière. Même si je n’avais joué que la deuxième partie de saison j’avais trouvé certaines équipes vraiment tristes. C’est plus homogène cette saison. Il y a des clubs, comme Hostert, qui possèdent une très bonne équipe, mais qui ne sont pas spécialement très bien classés.