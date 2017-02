Tom Laterza a reçu dimanche dernier à Mondorf un second carton jaune pour un geste que son club juge anodin. Dans cette affaire, le club eschois regrette l'attitude de certains membres de l'USM et le manque d’impartialité d'une partie du corps arbitral. Le club de Mondorf a tenu à réagir.

Dimanche sur la pelouse de Mondorf, peu après l'heure de jeu, Laterza a inscrit le troisième but des siens avant de le célébrer comme de nombreux autres joueurs avec un doigt devant la bouche.



"Sans aucun autre geste voire parole. Ce geste est une signature réalisée par beaucoup de joueurs dans le monde entier. Après avoir été lourdement sollicité par plusieurs membres de l’encadrement de l’US Mondorf, l’assistant de touche signalera quelque chose à l’arbitre et ce dernier infligera un carton jaune/rouge à notre joueur", précise le Fola dans un communiqué publié sur son site Internet.

Le club Doyen tient à attirer l'attention surs deux faits

"Le joueur au vu de sa réputation est la cible permanente de graves injures et provocations du public mais aussi parfois de responsables des clubs adverses. Malgré le fait que le joueur porte sa part de responsabilité, le CS Fola déplore l’attitude peu fair-play de certains responsables de club."



"Le manque d’impartialité dont fait preuve une partie du corps arbitral quand il s’agit de Tom Laterza. Non seulement le joueur n’est jamais protégé des injures qu’il doit subir à tous les matches mais en plus il subit de la part des arbitres un traitement démesuré tel que lors de sa dernière expulsion. Nous avons un fort sentiment que le même geste réalisé par un quelconque autre joueur n’aurait pas été sanctionné."



Et en guise de conclusion, le Fola lance un fervent appel à tous les passionnés de football à plus de fair-play envers tous les acteurs qui animent notre sport favori et les arbitres à utiliser un mètre de jugement équitable pour tous les joueurs, sans exception.



La réponse de Mondorf

Le club du président Strasser a tenu à réagir via un communiqué. L'USM explique dans un premier temps qu'elle comprend très bien (et respecte) l’intérêt légitime du CS Fola de préserver ses intérêts (et ses joueurs) .

Mais dans le même temps l’US Mondorf réfute tout reproche de responsabilité (directe ou induite) et tient donc à préciser différents éléments

Le football est un sport qui focalise et polarise et dont les émotions font partie au même titre que l’engagement sur le terrain, la bière et les saucisses. Après avoir «dialogué» déjà au préalable avec des spectateurs le joueur mentionné a jugé approprié de célébrer son but avec des gestes dont lui doit certainement connaître tant la signification que la plus-value et dont il doit porter la responsabilité.

Le juge de touche et l’arbitre ont vu le comportement en question et l’ont jugé comme anti-sportif et sanctionné en conséquence

L’essai de prise d’influence de la part du banc du CS Fola et des dirigeants autour a été quasi permanent durant tout le match, de sorte qu’il est pour le moins «sportif» de reprocher à Mondorf d’avoir influencé ou chercher à influencer la décision des arbitres dans la présente action

Il est en effet probable qu’un joueur qui vient d’écoper de sa quatrième expulsion de la saison et dont le nom est passé par les médias en raison d’un jugement soit en train de se construire une réputation délicate dont il risque de souffrir, mais ce n’est ni de la faute ni de la responsabilité du club de Mondorf ou de ses spectateurs.

Le Conseil d’Administration de l’Union Sportive Mondorf-les-Bains précise encore qu'il comprend et respecte les avis de chacun, sans pour autant pouvoir accepter qu'il puisse être désigné comme le bouc émissaire pour des erreurs d’autrui.

Et le club mondorfois de conclure en souhaitant une bonne suite de saison au Fola et à Tom Laterza et en adressant ses remerciements au corps arbitral en général qui n'a pas toujours la vie facile.