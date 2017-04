Match nul au goût légèrement amer pour François Thior et les Rumelangeois face au RFCUL (1-1). L’USR laisse filer des points alors qu’un calendrier plus que compliqué les attend.



Propos recueillis par Thibaut Goetz



François, un point de récolté pour Rumelange finalement, mais c’est difficile de se satisfaire de ce résultat nul?

C’est clair, parce que je pense qu’en deuxième mi-temps on avait les moyens de l’emporter. On a eu les occasions, on a manqué un penalty, je pense qu’il y avait la place pour gagner ce match.

La rencontre était plutôt équilibrée mais peut-on dire que Rumelange a pêché dans les moments-clés du match?

En première mi-temps, on a bien commencé, il y a eu un moment de moins bien et le Racing a ouvert le score, un but qui nous fait mal et puis on a couru après le score. On aurait pu revenir plus tôt dans le match malheureusement on n’a pas concrétisé.

Si Fostier n’avait pas manqué ce penalty pensez-vous que les trois points auraient été à portée de main?

J’en suis quasiment sûr. On serait revenu plus tôt et, comme on dominait en deuxième mi-temps, il était inévitable qu’on allait marquer. L’égalisation est logique et méritée, c’est sûr qu’à dix cela devait être dur pour eux, ça a joué en notre faveur et puis avec la chaleur c’était dur physiquement pour les deux équipes.

Dragovic n’était pas loin lui aussi de manquer son penalty, Ruffier était à deux doigts de vous priver de ce point précieux…

J’ai préféré ne pas regarder! J’ai juste vu qu’elle était au fond et c’est ce qu’il faut sur un penalty. Romain Ruffier est un très bon gardien on le sait, et sur les penaltys il est très fort. Il l’a montré aujourd’hui.

Qu’est-ce qui explique les difficultés de l’équipe dans le dernier geste?

Je n’ai pas vraiment d’explications, parfois on ne prend peut-être pas les bonnes décisions dans la zone de vérité. On arrive à amener le ballon devant, à faire des centres mais après dans la finition c’est vrai qu’on a des soucis. Et dans le foot c’est simple si tu ne marques pas tu ne gagnes pas.

Au classement, Rumelange est juste au-dessus de la ligne de flottaison (11e, 20 points), quel est l’état d’esprit actuel?

Après ce match-là on a tout de même quelques regrets. Au vu de la physionomie on aurait pu gagner. L’état d’esprit est de rester soudés, on reste une équipe, on a envie de ramener des points mais cela ne se passe pas toujours comme on veut.

Dire que votre calendrier de fin de saison est compliqué c’est un doux euphémisme (deux déplacements consécutifs à Differdange et Dudelange, réception du Fola), plutôt effrayant non?

De toutes les équipes qui jouent le maintien c’est nous qui avons le calendrier le plus difficile. On joue les trois gros et après Kaërjéng ce sera difficile aussi et Mondorf pour le dernier match chez nous, j’espère qu’on aura pris des points avant ce dernier match pour éviter de jouer une rencontre au couteau.

Qu’est-ce que Rumelange possède de plus que ses concurrents dans cette course au maintien?

On a l’habitude d’être dans cette situation, ce n’est pas nouveau pour nous, j’espère qu’on va gérer ça comme les années précédentes, on fera tout pour en tout cas.