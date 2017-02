Dans ce match ô combien important dans la lutte pour le maintien en BGL Ligue, ce sont les hommes de Dan Theis qui ont pris le dessus sur la lanterne rouge Victoria Rosport (1-2). L'UNK respire mieux et se tourne vers la réception du Progrès.

Par Thibaut Goetz



Un véritable match à six points se déroulait au Camping samedi après-midi. Et c'est l'UNK de Dan Theis qui a joué un bien vilain tour à son ancien club grâce à deux réalisations d'Alunni et de Dublin qui ont répondu à Karapetian en première mi-temps.



Mais l'entraîneur de l'UNK l'assure, aucun sentiment de revanche ne l'a animé au moment de préparer cette rencontre. «Je n'ai pas eu du tout ce sentiment en tête, je suis entraîneur de Käerjéng maintenant. Je joue mes matchs pour les gagner que ce soit contre Rosport ou n'importe qui. La semaine prochaine contre Niederkorn ce sera le même engagement», explique l'ancien joueur de la Jeunesse. Et si tout ne fut pas parfait dans le jeu, l'UNK a pu compter sur ses bonnes ressources mentales pour remonter au score rapidement avant de passer en tête au moment idéal, juste avant la pause: «C'est la victoire des joueurs. Ils avaient la mentalité qu'il fallait pour gagner ce match. Avant d'être un footballeur dans des matchs comme ça il faut être un guerrier.»

Cassan et Bourgeois, passeurs décisifs



Les deux anciens messins affichent une belle complicité sur et en dehors du terrain, après avoir déjà évolué ensemble à Metz ainsi qu'à Martigues. Un centre de l'ancien du Progrès a permis à Alunni d'égaliser: «C'est une autre mentalité que de jouer le haut de tableau, il y a une bonne alchimie ici entre les anciens et les plus jeunes. Le coach réussit un bon amalgame, rien n'est encore fait mais on a désormais plus de confiance.»

Et concernant ses retrouvailles avec Niederkorn la semaine prochaine? «Oui ce sera spécial pour moi parce que je vais jouer contre quelques amis, c'est vrai que ce sera spécial mais après le coup d'envoi ça redeviendra un match comme les autres où il faudra prendre les trois points», commente plein de lucidité le milieu de terrain. Et c'est donc Thibaut Bourgeois qui s'est chargé de l'offrande a Dublin pour le 1-2, un Bourgeois plus affûté qu'en début de saison: «La préparation hivernale m'a fait du bien, je me suis préparé seul chez moi. Je n'ai pas fait énormément de bons matchs en première partie de saison. Aujourd'hui le coach m'a fait confiance, l'équipe a donné le maximum mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester dans cette voie», analyse Bourgeois.



Une voie qui a permis a Käerjéng de récolter sept points en trois matchs. A ce rythme le maintien sera accessible pour l'UNK.



Victoria Rosport - UN Käerjéng 97 1-2



Stade du Camping, pelouse en mauvaise état, arbitrage de M.Vivas assisté de MM. Sabotic et Sousa. 290 spectateurs payants. Mi-temps: 1-2.



Evolution du score: 1-0 Karapetian (6e), 1-1 Alunni (15e), 1-2 Dublin (45e).



Corners: 4 (3+1) pour Rosport, 2 (1+1) pour Käerjéng.

Cartons jaunes: Benhamza (47e) et Barbosa (55e, antijeu) à Käerjéng.



ROSPORT: Bürger; Poloshenko, Steinbach, Vogel, Feltes (cap.) (71e Heinz); Kasel (63e Dos Santos), De Sousa, Gaspar, Werdel (76e Dücker), Weirich; Karapetian.

Joueurs non-utilisés: Marques, Lieser.



Entraîneur: Patrick Zöllner.

KAERJENG: Ivesic (56e Winckel); Ewert, Dutot, Fernandes, Hess (cap.); Alunni, Dublin, Benhamza, Bourgeois (90+3 Brix), Cassan; Barbosa (57e Hodzic).



Joueurs non-utilisés: Gomes, Teixeira.



Entraîneur: Dan Theis.