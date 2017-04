Débarqué du TFC Neuve-Maison au FC Rodange 91 l’été dernier, le Nancéen Ayoub El Guerrab (25 ans) s’est fait un nom en Promotion d’Honneur.

Interview: Vincent Lommel



Auteur de 15 buts, l’attaquant n’a pas marqué contre l’US Esch (3-3). «J'ai loupé le 4-2. Le principal est de monter en BGL Ligue et nous sommes sur le bon chemin», témoigne-t-il. Avec huit points d’avance sur Etzella (3e) à quatre journées du terme, le club de la Chiers peut officialiser sa montée dimanche prochain à condition de battre Etzella au Deich.



Ayoub El Guerrab dispute sa première saison à Rodange. «Le groupe est de qualité, le staff est compétent et les infrastructures sont top.»

Photo: Fernand Konnen

Ayoub, la déception liée à l’élimination (2-3 après les prolongations) en Coupe face à l’US Esch était-elle oubliée?

Oui et non. Oui car la Coupe constituait un plus. L’objectif n’était pas de la remporter. Ce quart de finale s’est joué sur des détails. Les Eschois étaient à notre portée: ils ont inscrit un but sur un tir dévié de la tête (1-2) et un autre sur un penalty (2-3). Nos buts, eux, résultaient de phases construites. Nous méritions la qualification. Non puisque l’objectif fixé par les dirigeants est de terminer dans le top 2 du championnat et donc rejoindre l’élite. Nous sommes en passe d’y arriver. En fait, la déception était davantage liée au fait d’affronter un pensionnaire de PH et non un de BGL Ligue que le résultat.

Hasard du calendrier, les deux équipes s'affrontaient à nouveau dimanche. Un score de parité (3-3) a sanctionné les débats. Les spectateurs ont eu six buts à se mettre sous la dent!

C’était un bon match. On encaisse en premier (Gomes à la 6e), le gardien Camoes évite le 0-2 (devant le remuant Gomes à la 11e) avant de trouver nos marques. Ramdedovic (sur penalty à la 45e) égalise au bon moment. Hélas, Medri, dès la reprise (47e), nous met dans les cordes. Deux buts évitables venus à chaque fois de notre flanc gauche. Hornuss rétablit la parité dans la foulée (50e) puis Rolandi nous permet de mener au score (3-2, 68e). J’ai eu l’opportunité de mettre fin au suspense.

Vous en voulez-vous sur cette occasion cinq étoiles manquée?

C’est le football. A 4-2, la messe était dite. Je revenais d’une blessure (entorse à la cheville). Ce n’est pas une excuse.

L’US Esch et votre formation évolueront en BGL Ligue à la rentrée. Est-ce un juste retour des choses?

Oui. Avec huit points d’avance sur Etzella, je ne doute pas de la montée en BGL Ligue. Il reste quatre matches (Etzella, Hostert, Swift et Wiltz) pour parvenir à nos fins. Finissons-en le plus vite possible - ce sera mathématique en cas de succès à Etzella dimanche prochain - car les organismes sont éprouvés. Esch est un bloc soudé, bien structuré. Nous l’avons joué trois fois sans parvenir à le mettre à terre (0-3 au match aller, 2-3 en Coupe et 3-3 au match retour). Il ne faut pas s’arrêter à cela! Rodange n’a rien à lui envier et, d’ailleurs, aucune équipe n’est au-dessus. Hostert, par exemple, possède beaucoup d’individualités mais son collectif est moins fort.

Vous ne connaissiez pas le football pratiqué au Luxembourg. Comment avez-vous vécu cette saison?

Très bien. Je nourrissais un peu d’appréhension. A y regarder, la Promotion d'Honneur incarne mes valeurs. La densité physique, l’impact, les duels, de la technique, c’est tout ce que j’aime. Je m’y retrouve. J’ai inscrit quinze buts. Le groupe est de qualité, le staff est compétent et les infrastructures sont top. L’entraîneur Seraphin Ribeiro (42 ans) insiste sur l’état d’esprit. Chacun se bat pour l’autre. Franchement, il n’y a que du positif à retirer de cette première expérience.

Une nouvelle débutera au mois d’août: la découverte de l’élite. Stressé?

Aucunement. Je suis encore sous contrat pour deux saisons. Je suis impatient de découvrir la BGL Ligue. L’envie sera d’y faire bonne figure.