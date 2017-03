Rodange a signé une nouvelle victoire contre Sandweiler (2-0) et reste plus que jamais en course pour la montée en BGL Ligue. Rachid Boulahfari confie ses impressions sur la situation du club et la fin de saison qui s’annonce.



Par Thibaut Goetz

Rachid, la victoire a été longue à se dessiner mais les trois points sont là. Vous avez été l'auteur d'une passe décisive, êtes-vous satisfait de la copie qui a été rendue?

Oui très satisfait car c’était un vrai match test. C'était difficile dans la maîtrise du jeu mais on a gagné et cela nous permettra de mieux aborder les autres matchs contre les équipes qui jouent aussi la montée. En première mi-temps, c’était assez équilibré mais nous avons eu très peu d’occasions franches. En deuxième période, on a essayé d'imposer plus notre jeu. Le carton rouge de Sandweiler nous a facilité la tâche. Les espaces se sont libérés et nous avons inscrit ce premier but. Dans ce contexte, c'est toujours le plus difficile à mettre. Après l’ouverture du score, on a essayé de conserver plus le ballon et puis le deuxième but est tombé et il nous a libérés tardivement.



Sandweiler est une équipe difficile à jouer, vous attendiez-vous à autant de résistance, encore plus en situation de supériorité numérique?

Ce n'était pas facile, c'est une équipe qui joue avec la «niaque» et qui est accrocheuse. Mais comme je l’ai dit, c'était un vrai premier test grandeur nature face à une équipe du haut de tableau.



Les difficultés offensives rodangeoises lors de ce match ne s'expliquent-elles pas par un jeu un peu trop stéréotypé en phase offensive?

Je le pense. Il y a eu beaucoup de longs ballons, personnellement j’ai essayé d’envoyer pas mal de centres, parfois cela peut marcher. Dans d'autres cas, il n’y a personne à la réception. C’est clair qu’il faudrait qu’on varie un peu plus notre jeu. Le coach nous l’a dit à la mi-temps mais au final, on a empoché les trois points, c'est bien l’essentiel.

La route est encore longue mais avec cinq points d’avance sur le barragiste, cela commence à sentir bon non?

On espère! Mais je n’y croirai pas avant qu’on soit assuré de la montée. Nous avons affronté les équipes du bas de tableau, c'est vrai que c'est toujours bien de prendre les points contre les mal classés car les autres ne feront peut-être pas aussi bien. A présent, c'est une autre partie, un autre championnat. A nous de montrer qu’on mérite de rejoindre la BGL Ligue.

Beggen, Norden et vos retrouvailles avec Mamer figurent à votre programme, de quoi vous permettre d’aborder le sprint final sereinement ?

Il n'y a jamais de match facile. Ce calendrier est favorable si on gagne. Toutes les équipes cherchent à se battre pour maintenir leur place, chaque rencontre sera une finale pour aller en BGL. Cela a commencé ce dimanche contre Sandweiler. Cela va très vite dans ce championnat, on perd deux fois et tout est fini! Il vaut mieux prendre les matchs les uns après les autres.



Vous avez fait votre retour à Rodange au dernier mercato estival après un premier passage en 2013-14, qu’est-ce qui a changé au club depuis?

Il y a eu de gros changements. Déjà au niveau du comité, des dirigeants… Je n’aime pas leur jeter la pierre mais parmi les anciens dirigeants, il y avait certaines personnes malsaines. Mais elles ne sont plus là, cela se voit dans le bon fonctionnement du club. Ça fait du bien de savoir qu’il y a des bénévoles qui sont là tous les jours et qui travaillent pour nous. Le staff technique fait en sorte qu’on se sente bien, les supporters sont également à nos côtés. L’ambiance dans le groupe est excellente et cela se ressent sur le terrain. Chacun se bat l’un pour l’autre, cela crée de bonnes conditions. J'en profite d'ailleurs pour remercier personnellement les dirigeants et tout le staff pour le travail qu’ils fournissent pour le groupe.



Après plusieurs saisons ou Rodange n’était pas très loin de retrouver la BGL Ligue, est-ce qu’enfin l’alchimie entre le groupe qui était déjà en place et les nouvelles recrues a été trouvée?

L'alchimie s’est faite, chacun apporte sa pierre à l’édifice. Il manquait peut-être de l’expérience au groupe de l’an dernier. Maintenant, il y a plus de maturité.