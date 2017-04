Dimanche, au Cents, avait lieu un "match à 6 points" entre le RM Hamm Benfica et Käerjeng. Au terme d’une rencontre hachée et techniquement faible, l’UNK est allé chercher une victoire qui, au-delà d’enfoncer la tête de son adversaire, a complètement rebattu les cartes dans la course au maintien. Le debrief d’un match... de haut de tableau de Promotion d’Honneur.

Käerjeng victorieux mais trop limité?

Dan Theis proposait ce dimanche son système de jeu fétiche en 4-3-3 en modifiant un peu le positionnement d’Olivier Cassan, qui a évolué plus bas et laissé le rôle de meneur de jeu à Yannis Dublin.

Hamm a défendu avec deux des trois milieux centraux placés haut et les connexions habituelles entre la défense bascharageoise et ses deux organisateurs n’ont pu se faire correctement. Quand Cassan et Benhamza n’envoyaient pas de longs ballons vers l’avant (comme leurs défenseurs centraux), le fait qu’ils n’aient qu’une à deux touches de balle à disposition a provoqué pas mal d'interceptions ou d'erreurs techniques.

Les organisateurs du jeu restant muets, les défenseurs latéraux n’ayant pas d’apport offensif, on a donc très peu vu les ailiers Alunni et Fortes.

Tant que les Benfiquistes sont restés en place, l’UNK n’a jamais trouvé de solutions. Les seules situations semi-dangereuses sont venues de contres provoqués par le fait que tous les joueurs de Hamm, hormis les défenseurs centraux et Menessou, participaient aux actions offensives. Mais, l’UNK a péché le plus souvent dans son avant-dernière ou sa dernière passe.

Défensivement, on a toujours senti la défense de Käerjeng au bord de la rupture. Si, physiquement, tous étaient bien inférieurs à leurs adversaires (avec une tendance à beaucoup réclamer auprès de l’arbitre lorsqu’ils perdaient le duel au contact), les quatre défenseurs ont eu beaucoup de mal à gérer la profondeur et les longs ballons envoyés par Menessou ou Belgacem sur les défenseurs et ailiers hammois. Fort heureusement pour l'UNK, les locaux n’étaient pas non plus dans un grand jour au niveau de l’efficacité.

Trois des quatre défenseurs, dont le capitaine, ne dépassaient pas 25 ans, et la maturité reste souvent un ingrédient nécessaire en BGL Ligue. Sans base solide, notamment face à des concurrents pour le maintien, avancer dans le match sans sérénité défensive est une épine dans le pied supplémentaire, notamment lorsqu’il n’y a pas un ou deux leaders pour tirer l’équipe vers le haut.

Comment Hamm a-t-il perdu l’occasion de sortir de la zone rouge?

Dan Santos proposait un schéma de jeu en 4-3-3 en situation défensive et en 4-1-4-1 en situation offensive. En effet, si les milieux centraux, Belgacem et Ferreira, se positionnaient plus haut dans le jeu, c’est via Menessou que se déclenchaient toutes les phases d’attaques. Et ceci de deux façons.

Dans le premier cas, il adressait de longs ballons sur ses deux latéraux (Arantes et Schneider) placés très hauts. Dans le deuxième, il cherchait ses ailiers (Cabral et Teixeira) qui faisaient parler leur vitesse et, la plupart du temps, réussissaient à centrer.

Seulement, au fur et à mesure que le temps passait, ni les joueurs locaux ni leur coach n’ont été capables de trouver une solution pour réussir à ouvrir le score. Pire, les joueurs latéraux (comme Arantes et Teixeira) apportant la vitesse ont baissé de rythme, sans doute en difficulté physiquement, tout comme Schneider qui a passé ses 35 dernières minutes sur le terrain avec une pointe derrière la cuisse.

Côté défensif, Hamm pourra regretter de s’être fait punir sur de grosses erreurs de communication. Sur le premier but, personne ne se parle pour savoir qui prend qui au marquage. Le second but bascharageois est également dû à une mauvaise communication dans la gestion d’un décalage provoqué par l’élimination de Gomes sorti de sa ligne défensive.

Cela n’enlève rien aux appels et frappes des deux buteurs Barbosa et Alunni.

C’est quoi le problème à Hamm?

Comment expliquer le fait que le RM Hamm Benfica se retrouve aujourd’hui dans cette situation?

Les signes visibles de la tribune sont confirmés après discussion avec certains joueurs.

«Des clans se sont formés.» Dès l’échauffement et jusqu’au coup de sifflet final,il n'y a aucune communication entre certains joueurs. Pas d’encouragements, voire même de la tension.

«Des entraînements où rien n’est travaillé et une ambiance très tendue entre les joueurs.» Il est vrai que le niveau technique n’a pas été bon et le staff hammois n’a pas modifié quoi que ce soit tactiquement.

«L’arrosage hebdomadaire a lieu juste avant le coup d’envoi.» Les appuis, les contrôles de balle n’ont pas été des meilleurs. De plus, on a pu observer pas mal de joueurs donnant l’impression de marcher pieds nus sur des braises.

Où est donc passé l’esprit du RMHB des années précédentes? Ces joueurs techniques, volontaires, parfois instables, mais qui promettaient bien des tourments à toutes les équipes qui venaient les rencontrer. Que sont devenus ces matches qui se terminaient rarement à onze contre onze, surchauffés par un kop en feu?

Au Cents, il serait grand temps de retrouver cet état d'esprit et de briser les clans et autres choses qui parasitent cette saison. Car, si certains joueurs ne sont que de passage dans ce club, les supporters et bénévoles eux seront toujours là pour acheter leur billet et participer au paiement des salaires. Rien que pour cela, ils méritent autre chose que de voir leur club gangréné par des intérêts personnels.

Les Tops

Bryan Barbosa (UNK): au même petit niveau technique que ses coéquipiers. Il a 19 ans, il est entré en cours de jeu et a montré un gros tempérament. Un petit coup de cœur.

Michael Barbosa (UNK): il aurait pu être dans les flops pour son carton rouge idiot. Mais encore un match avec des appels intelligents comme sur son but plein de sang-froid.

Mike Schneider (RMHB): un vrai arrière gauche moderne. Très offensif, rapide technique, perfectible défensivement. Il a 22 ans et un vrai potentiel.

Les Flops

Joao Pinto Martins (RMHB: son expérience aurait dû faire la différence. Il n’a pas saisi les largesses défensives bascharageoises et s’est fait voler son rôle par Bertino Cabral.

Eurico Gomes (RMHB): défensivement peu tranchant, il a été très en difficulté dans la relance. Responsable du décalage libérant Alunni sur le côté avec la suite qu’on lui connait.

Noé Ewert (UNK): un match difficile face aux attaques du côté gauche hammois. Cantonné à défendre, sa seule tentative d’attaque s’est soldée par une perte de balle fatale.