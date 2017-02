Admir Desevic (24 ans) ne terminera pas une sixième saison de rang à l’US Hostert. Plus trop en phase avec l’entraîneur Henri Bossi, le milieu de terrain a profité du mercato hivernal pour être prêté six mois à Mamer. «Le club compte sur moi pour assurer le maintien.» La défaite contre le leader, l’US Esch, n’est pas la fin du monde. L’optimisme est de mise.

Par Vincent Lommel



Le barragiste Mertert-Wasserbillig en amuse-gueule. Le leader US Esch comme plat de résistance. Admir Desevic a croisé le fer avec deux adversaires qui ne boxent pas dans la même cour. À la victoire 2-1 acquise dans la douleur a suivi une défaite 2-0. Un résultat conforme à la logique samedi soir.



«Les Eschois sont costauds. Ils ont débloqué la situation dans les arrêts de jeu (0-1, 45+2) de la première mi-temps. Ce but a fait mal.» La reprise de la tête de Papa Aye Dione était parfaite. Mamer, dominé, n’a pas eu le temps de s’en remettre que le… visité De Graaf manquait sa relance (55e). Une offrande. Rodrigues Duarte récupérait le ballon et l’enroulait de maîtresse façon (0-2).



En guise de réaction (timide), une frappe du remplaçant Ndour sur le haut de la transversale (78e) et une autre (80e) trente centimètres à côté de la cage du gardien Lopes Da Costa. «Revenir était quasiment impossible car Esch n’est pas premier pour rien», souligne le numéro 20.



Malgré de louables efforts, il n’a pas pu faire exploser la défense eschoise ni être dangereux. «En effet. J’avais systématiquement deux, trois visiteurs sur le dos et ne bénéficiais d’aucun espace. Je suis dégoûté.» Comme l’admet l’entraîneur Andrea Fiorani, «prendre un point aurait été du bonus». «Ce n’est pas faux. On assurera le maintien! Avec sept points d’avance sur Sandweiler (3e), l’USE sera champion.»

Quitter Hostert était la meilleure solution

Son ancienne formation - auteur d’un partage sans gloire à Beggen - grille des jokers les uns après les autres. La montée semble (de nouveau) compromise. «Par l’entremise de mon oncle, j’ai eu l’opportunité d’évoluer cinq ans et demi là-bas. L’US Hostert m’a tout donné. Je respecte tout le monde. Mon cousin Demir Koljenovic y est encore.»

À la surprise générale, Demir Desevic a décidé de rejoindre le… FC Mamer cet hiver. «Henri Bossi me titularisait régulièrement. Toutefois, ce fut moins le cas à la fin du premier tour, notamment contre le Fola en coupe.» La frustration est grande. «Je respecte ses choix de pratiquer une rotation mais je ne suis pas habitué au banc de touche ni à la tribune. On a discuté: le mieux était de partir sous forme de prêt.»

Direction le FCM. «J’avais des contacts avec plusieurs clubs de BGL Ligue. Hostert et Mamer s’entendent bien.» Le deal est vite conclu. «Oui. Je possède un bon contrat (six mois + un an en option) mais, sur le terrain, l’argent ne compte pas. Le président monsieur Dauphin m’a montré le classement et cette modeste 12e place à la trêve. Il désirait m’avoir! Sentir son soutien, celui de tous est un sentiment agréable. J’apprécie.»



Desevic est attendu comme le Messie. «Oui et non. Numéro dix ou attaquant, je peux faire la différence mais, clairement, je ne suis rien sans mes partenaires.» Il sera temps de faire le point en fin de saison: stop ou encore? «On verra.»