(ER) - Christine Majerus poursuit sur sa lancée. Victorieuse à Pétange et à Meilen en Suisse, la championne en titre a signé une troisième victoire de rang. "Je prends confiance au fil des semaines", dit-elle.

Samedi à Remerschen, la Cessangeoise a signé une course intelligente en évitant de prendre le moindre risque. "La course était difficile avec un terrain très glissant. J'espète conserver cette forme jusqu'à la fin du mois. Je prends de plus en plus confiance, les circuit difficiles (comme en Suisse) parlent en ma faveur".

Ce lundi, la championne nationale disputera le cross d'Otegem en Belgique.