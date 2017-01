D’une ambiance détendue pour présenter Cheick Diabaté, le nouvel arrivant, à des propos beaucoup plus sévères en direction de la Ligue de Football Professionnel, Bernard Serin était en forme ce vendredi soir. Le FC Metz se rend à Lens ce dimanche en Coupe de France, avec certainement Vincent Thill et Chris Philipps dans le onze de départ. Tour d’horizon du président messin.

Par Hervé Kuc

Cheick Diabaté arrive dans l’effectif grenat.

«Cheick nous rejoint pour cette fin de saison. Il s’est illustré sur tous les terrains de France. Nous sommes heureux de l’accueillir en prêt avec une option d’achat. Ses qualités, sa taille et son réalisme doivent nous apporter beaucoup et compléter notre secteur offensif pour que nous puissions être au-dessus de la 18e place en mai prochain.»

Metz-Lyon. Pénalité de deux points et match à rejouer : le FC Metz va-t-il faire appel de la décision de la Commission de Discipline de la Ligue?

«Nous sommes sanctionnés parce que deux spectateurs ont lancé deux pétards face à Lyon. Ces gens ne sont ni encartés au sein d’un groupe de supporters, ni abonnés. J’ai 10 jours devant moi pour faire appel et pour l’heure je ne l’ai pas fait. Quelle faute le FC Metz paie-t-il? Le nombre d’agents de sécurité était supérieur au nombre réglementaire, les palpations ont été effectuées dans les règles et nous avions fait appel à des brigades cynophiles pour détecter les engins pyrotechniques, ce qui n’est pas obligatoire.»

Quelle faute le FC Metz a-t-il commis ?

«488 engins pyrotechniques ont été utilisés ou jetés dans les stades de Ligue 1 depuis le début de saison. Quelle faute le FC Metz a-t-il commis? J’oserai presque vous dire que c’est comme si, il y a 15 mois, la justice avait condamné le Bataclan! Que l’on vienne donc me dire quelle faute a été faite par notre club? Nous n’avons pas réussi à détecter un pétard grand comme une petite pile que l’on met dans une télécommande!»

Le FC Metz, club à tolérance zéro.

«Le FC Metz n’admet rien, amène systématiquement tous les individus fauteurs de troubles devant les juridictions adaptées. C’est la tolérance zéro chez nous. Le FC Metz fait les meilleurs efforts pour avoir un système de vidéo-protection de qualité. Les deux individus ont été interpellés grâce au travail du club. Ils seront jugés et le club s’est porté partie civile et nous demanderons des dommages et intérêts. Nous irons jusqu’au bout de cette procédure.»

Solidarité du football français?

«Depuis ce vendredi matin, j’ai reçu de nombreux appels téléphoniques de présidents de clubs. Je sens cette solidarité monter pour nous soutenir dans ma demande de révision de cette décision. Je souhaite voir augmenter cette solidarité: le football français va-t-il accepter d’être l’otage de gens qui peuvent manipuler le résultat d’un match en ayant un comportement incivil? Les 40 clubs français doivent se lever et dire que la sanction envers notre club est inadaptée. Il y a une indignation générale de mes collègues présidents de club qui n’acceptent pas cette décision.»

Sanction justifiée ?

«Le FC Metz est une victime de cette situation: trois points de retrait dont deux fermes. Si nous avions perdu le match face à Lyon sur tapis vert, nous aurions 19 points aujourd’hui. Grâce à l’imagination de la Ligue, si nous perdons le match à rejouer face à Lyon nous aurons 17 points alors que nous en comptions 22 lorsque le match a été arrêté que nous avions gagnés à la faveur de nos résultats sportifs sur le terrain. Il n’y a pas eu de match arrêté définitivement en France depuis 15 ans! La décision d’arrêt de Metz-Lyon est assez incompréhensible. Rejouer ce match, admettons. Mais, je n’accepte pas ce retrait de points.»

«Fait inédits et intolérables»

« La Commission de Discipline a la mémoire courte: elle nous punit pour des «faits inédits et intolérables». Pour le côté intolérable, j’espère que qu’il ne s’agira pas d’une tolérance à géométrie variable ou à géographie variable. En mai 2015, Nancy-Angers: Butelle atteint par un pétard. En mai 2016, St-Etienne-Lille: le gardien de Lille atteint par un pétard. Novembre 2015: Lyon-St Etienne : un doigt arraché pour un « stadier ». Je suis scandalisé par cette décision: elle est injuste, incompréhensible et dangereuse car elle donne encore plus de pouvoir aux supporters d’influencer sur le résultat d’un match!»

Loi Larrivé.

«Les décrets d’application de la loi Larrivé viennent d’être publiés, il y a trois jours. C’est une bonne nouvelle. L’esprit de cette loi: les locataires ou propriétaires de stade peuvent interdire l’accès du stade à certains individus. Nous avons les moyens technologiques de le faire. La Ligue doit travailler avec nous à la bonne application de cette loi.»