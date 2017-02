(ER) - Le Racing a manqué ses retrouvailles avec la compétition. Battu 0-3 par Strassen, le club de la capitale n'a jamais été en mesure de contrarier les plans de leurs hôtes d'un jour.

Dominer n'est pas gagner. Les joueurs de Samy Smaili en ont fait la cruelle expérience dimanche sur la pelouse du complexe sportif Jean Wirtz. Si les visiteurs, qui n'ont pas pu compter sur Bellini, Sinani, Schreiner, Shala ou encore Mboup, ont eu le monopole du cuir, ils ont manqué de précision en zone offensive. Difficile dans ces conditions de revendiquer quelque chose.

«La volonté était du côté de Strassen, on a manqué d'agressivité et on a également commis des erreurs individuelles. On doit rectifier cela pour les prochaines échéances», a commenté le technicien français.