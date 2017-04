(ER) - Battue par le Progrès, la Jeunesse reste sur trois défaites de rang et peut oublier la quatrième place. Pour l'entraîneur eschois, il est temps de renouer avec le succès et retrouver la confiance sous peine de connaître une terrible désillusion dans quelques semaines.



Marc, quelle est votre analyse de ce match face au Progrès?

Je suis déçu par notre entame de match. On prend un but après trois minutes, le Progrès a eu la possibilité de faire le break mais de notre côté, on aurait pu revenir à 1-1. Au cours de la seconde période, on prend le 0-2 avant l'heure de jeu mais on a eu une bonne réaction avec deux reprises de la tête (Todorovic et Kühne) qui auraient dû nous permettre de réduire le score voire d'égaliser. Nous sommes en manque de confiance à la suite des dernières défaites et cela s'est vu sur ce match.

L'envie était pourtant présente dans votre équipe mais...



Il faut continuer à travailler. Depuis que je suis arrivé, nous affichons quatre revers (3 points sur 15), il faut que nous inversions la tendance et gagner un match pour retrouver une certaine confiance. Tout n'est pas négatif car j'ai trouvé les garçons volontaires. Ils se sont battus même si ce n'est pas assez vu notre situation. Défensivement, on a commis quelques erreurs et offensivement, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Il nous manque quelque chose. C'est malheureusement très difficile de changer cette situation en cours de saison.



Quelle est à présent votre priorité?



Ramener de la confiance et surtout empocher trois points car derrière cela bouge aussi. Si on continue à perdre nos matches, cela peut être juste. Il nous faut encore une victoire pour sauver la Jeunesse et ensuite, il sera temps de penser à la saison prochaine. Il manque des joueurs dans chaque ligne, on va y travailler mais ce n'est pas encore d'actualité, on doit d'abord finir ce championnat.