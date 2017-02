(JFC). - Pris en grippe par le public du stade Saint-Symphorien mercredi soir à l'occasion du match contre Dijon (victoire du FC Metz 2-1), l'international luxembourgeois Chris Philipps (22 ans, 36 sélections) a tenu à réagir via le réseau social Twitter. Sobrement et intelligemment, à l'image du joueur.

Titularisé pour la sixième fois cette saison par Philippe Hinschberger lors du match capital contre Dijon mercredi, Chris Philipps, qui a reçu un carton jaune à la 43e minute, a dû subir la bronca de... son propre public après un début de match hésitant et quelques interventions ratées en début de match. Ce qui ne l'a pas empêché de se reprendre et de livrer une seconde mi-temps correcte.



Touché par cette marque... d'ingratitude, le Luxembourgeois a tenu à répondre aux supporters grenats via Twitter, expliquant que «les critiques font partie du métier, (...) mais, croyez-moi, ce club, je l'aime autant que vous. On m'a inculqué certaines valeurs ici. En premier, celle du respect. (...) Il ne faut pas se fragiliser entre nous. Seul ensemble, on vaincra!»



Une réponse tout en sobriété, en bon sens et en sagesse, dont le seul but est d'apaiser les tensions plutôt que les attiser, et qui cadre parfaitement avec la personnalité d'un joueur honnête, intelligent et dont le seul tort est de... ne pas plaire à l'ensemble des supporters du FC Metz.

Vous venez d'assister à une belle ouverture de Philipps suivi d'une interception. Son match est terminé. #FCMDFCO — Kast & Deuch (@KastAndDeuch) 8 février 2017





La 1ere mi-temps apocalyptique de Chris Philipps (again) — Julien Balboni (@julienbalbo) 8 février 2017





Précieux Philipps en ces dernières minutes. Bravo à lui, c'était tout sauf gagné. #FCMDFCO — Julien Balboni (@julienbalbo) 8 février 2017





Philipps qui rattrape assez bien son match sur les dernières minutes, encourageant. #FCMDFCO — Kast & Deuch (@KastAndDeuch) 8 février 2017