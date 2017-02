Dominés tout au long de la rencontre par l'US Hostert, Sandweiler est pourtant reparti avec la victoire du stade Jos Becker. Trois points très importants récoltés chez un prétendant à la montée, et voila désormais l'USS barragiste.



Par Thibaut Goetz

Les regrets étaient du côté d'Hostert après une rencontre ou l'USH aurait pu plier l'affaire dès la première mi-temps. Seulement voilà, Rougeaux a complètement manqué son penalty et le vent a ensuite tourné en faveur des visiteurs, dans un match où l'arbitrage de M.Muller ne fut pas exempt de tout reproche.

Qu'à cela ne tienne, Sandweiler et son numéro 10 Cleudir Neves, auteur du but victorieux sur penalty, savouraient ces 3 points chèrement acquis: «Cette victoire, c'est tout ce qu'on voulait, ce n'est pas facile de venir gagner ici à Hostert, ils ont leur qualités mais nous aussi, on a les nôtres», dit-il. Et besogneuse en est une très importante dans le football.

Après avoir transformé un premier penalty, le Portugais s'est ensuite manqué juste après sur le second, accordé généreusement après une bousculade de Mura: «C'est compliqué de tirer deux penaltys d'affilée, j'ai hésité un peu, mais cela arrive, même aux meilleurs», commentait le milieu de terrain au moment de quitter la pelouse du Becker.

"S'améliorer et jouer contre les meilleurs"

Après cette nouvelle victoire, la seule signée à l’extérieur lors de cette journée de reprise du championnat, l'US Sandweiler pointe à une très étonnante troisième place, synonyme de barrage pour la montée en BGL.

Inespéré après une ultime saison chaotique. L'entraîneur des Rouges Vitor Pereira: «Sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité, on peut mettre le 2-0, on doit le faire même mais on n'a pas réussi. Je félicite mes joueurs, notre préparation a été bonne malgré quelques blessures».



Et concernant les ambitions de son équipe, Pereira se montre lucide: «Notre objectif en début de saison était le maintien, maintenant il faut faire une bonne analyse de notre situation, mais avec quatre ou cinq points d'avance sur la zone de relégation, il faut que l'on boucle cela rapidement. Mais on n'est pas bête, si on peut jouer pour monter pourquoi pas, quand on joue au foot on veut s'améliorer et jouer contre les meilleurs, c'est pour cela qu'on travaille».



Les futurs adversaires de Sandweiler sont prévenus. Malgré une prestation loin d'être flamboyante, le désormais nouveau barragiste sait faire déjouer ses opposants.



US Hostert - US Sandweiler 0-1

Stade Jos Becker, pelouse abîmée, arbitrage de M.Muller assisté de MM.Biever et Thomas. 160 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Le but: Neves (47e, sur pen.).

Corners: 6 (0+6) pour Hostert, 4 (3+1) pour Sandweiler.

Cartons jaunes: Mura (48e) à Hostert, Mendes (34e, faute sur Wang) Neves (56e, faute sur Stumpf) Da Costa (61e, faute sur Drif) à Sandweiler.

HOSTERT: Pleimling; Koljenovic, Mura, San Andres, Stumpf (69e Guerra); Pomponi, Furst, Wang (55e, Knis) Stumpf, Drif; Rougeaux (cap.) (84e, Steinmetz).

Joueurs non utilisés: Sauber, Fabbro.

Entraîneur: Henri Bossi

SANDWEILER: Goncalves; Duarte (Belghit, 70e), N'Diaye (cap.), Lopes, Mendes, Andrade; Calado, Sangaré (87e, Oliveira), Twimumu, Neves ; Sampaio (70e, Tavares).

Joueurs non utilisés: Gonzalez, Pires.

Entraîneur: Vitor Pereira