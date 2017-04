L’Amicale Clervaux a joué la finale de Coupe qu’il fallait, lundi soir à Bertrange, face à l’Union Racing Luxembourg. Grâce à un triplé de «Guri» Ferreira et un quadruplé de Soares, pour un score final de 7-2, les Nordistes ont largement mérité de soulever le premier trophée de leur histoire.



Par Stéphane Guillaume



En remportant haut la main la finale de la Coupe de Luxembourg, l’Amicale Clervaux a démontré que son effectif était souverain.



L'inévitable «Guri» Ferreira a trouvé le premier la faille, et ce, d’une «Madjer» dans la surface s’il vous plaît (1-0). Le Racing a ensuite tenté d'égaliser le plus vite possible en faisant le forcing, et a obtenu un penalty suite à une faute de main. R. Soares Valente s’est alors élancé, mais Oliveira n'a pas bougé et a détourné l’envoi. Clervaux a défendu intelligemment, Oliveira et Fortes ont tenu la baraque, et «Guri» Ferreira, encore lui, a fait la différence en contre d’une magnifique pichenette qui surmontait M. Valente (2-0). Les Nordistes jouaient en première intention et se mettaient à l’abri juste avant la pause. Puis, c’est le jeune Soares qui était à la réception au second poteau d’une balle tranchante de «Guri» Ferreira, toujours lui, pour faire 3-0. Le futsal se joue aussi avec la tête et l’Amicale l’a très bien prouvé.

On reprenait les mêmes en seconde période, avec un «Guri» Ferreira toujours aussi insatiable, qui perçait d’entrée de jeu un mur du Racing mal placé sur un coup franc direct (4-0). Le club de la capitale ne baissait pas les bras et tentait de faire tourner le ballon, mais c’était bien Clervaux, et à nouveau Soares qui était présent au second poteau après un décalage de... devinez qui? «Guri» Ferreira, évidemment... (5-0).



Filipe Fonseca, le président de l’Amicale Clervaux, savourait ce premier trophée pour son club:

R. Soares Valente enfilait alors les gants de gardien de but, le surnombre était apporté aux abords des six mètres nordistes, et c’est V. Moreira qui déviait dans son propre but après un centre au cordeau de Monteiro da Veiga (5-1). Il n’en fallait pas plus pour rendre des couleurs au Racing, qui profitait d’un nouveau penalty aux six mètres, toujours à cause d’une faute de main. Mais cette fois, Rafael Soares Valente se chargeait de la transformation et catapultait le ballon dans le plafond (5-2). La suite? Deux ultimes clous enfoncés dans le cercueil du Racing, tous les deux œuvres d’un Soares décidément au sommet de son art lors de cette finale, à l’image de tout le groupe clervallois qui a sans doute réalisé sa meilleure prestation de la saison (7-2).



Joao da Silva Soares, auteur de quatre buts pour Clervaux, insistait davantage sur le collectif que sur sa prestation personnelle: «Personnellement, mes quatre buts ne sont pas les plus importants. Car, sans le collectif, je ne les aurais pas inscrits. Il faut aussi souligner les trois passes décisives de Norberto «Guri» Ferreira. Ce qui m’importe, c’est le collectif; mes quatre buts sont seulement un bonus. Maintenant, il nous reste encore la finale des play-offs à jouer face au FC Differdange 03.»

Michael Pereira, le capitaine du Racing, revient sur la défaite de ses couleurs:

La fiche technique



Amicale Clervaux Futsal - Union Racing Luxembourg Futsal 7-2 (mi-temps: 3-0)

Evolution du score: 1-0 Marques Ferreira, 2-0 Marques Ferreira, 3-0 Soares, 4-0 Marques Ferreira, 5-0 Soares, 5-1 V. Moreira (csc), 5-2 R. Soares Valente, 6-2 Soares, 7-2 Soares.

AMICALE CLERVAUX: Oliveira (K), A. Ferreira de Oliveira (C), Coimbra, L Ferreira de Oliveira, Fortes, Marques «Guri» Ferreira, T. Moreira, V. Moreira, Nascimento de Araujo, Pinto, Soares et Lopes Ferreira (K2).

Staff: Pinto.

RACING UNION LUXEMBOURG: M.Valente (K&C), Agovic, Aniceto, Coelho, Da Silva Rodrigues, Figueiredo, Lobo, Monteiro da Veiga, Pereira, Raf. Valente, Ram. Valente et Da Silva Vaz (K2).

Staff: Sério.

Arbitres: Felix Pereira (arbitre 1), Mario Roseiro (arbitre 2), Alvaro Ferreira das Neves (time-keeper) et Jorge Pereira Macedo (arbitre de réserve).

Spectateurs: 1.008 entrées payantes.