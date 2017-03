(ER) - A l'exception de Sandweiler, défait sur la pelouse de Wiltz et qui chute à la 6e place, les sept équipes de tête ont gagné. Tant mieux pour le suspense.

Autoritaire leader de la compétition, l'US Esch n'a pas tremblé face à Mertert-Wasserbillig, les Eschois ont aligné leur treizième victoire de la saison sur le score sans appel de 6-1. Les promus ont fait illusion l'espace de douze minutes après avoir égalisé à 1-1.



Derrière l'équipe de tête, Rodange a fait le travail contre Mondercange 3-1. Nguyen a ouvert le score pour les Rouge et Noir mais les locaux ont renversé la vapeur avant le repos avec des buts de El Guerrab et Zewe en l'espace d'une minute. En fin de match, El Guerrab s'offrait son second but de l'après-midi.

Troisième du classement, Sandweiler a connu un dimanche difficile. En déplacement à Wiltz, l'USS a chuté lourdement face aux Nordistes (4-1). Les joueurs de Dan Huet n'ont pas musardé en chemin puisqu'au repos, Wiltz menait déjà 4-0 avant que les visiteurs ne sauvent l'honneur par Coutinho au cours de la seconde période. Grâce à cette victoire, les Wiltzois restent en course pour le podium.



Le voisin ettelbruckois reste lui aussi dans le coup pour la montée puisque Claude Ottelé et les siens ont écarté Mamer 5-0 avec notamment un triplé de Kadrija.



Le Swift a souffert pour venir à bout de la lanterne rouge Beggen. Les Hesperangeois ont pris les devant à la suite d'un doublé de Chiche avant que Feik ne réduise le score en faveur des Canaris à la 77e minute. Mauger a rassuré les pensionnaires du stade Alphonse Theis en fin de match (3-1).







Opposé à Norden, Hostert n'avait pas le choix et la victoire était impérative pour les joueurs de Henri Bossi. Tout avait pourtant mal commencé pour le club du Gréngewald, mené 0-1 sur un but de Nurkovic, isncrit avant la demi-heure. Les Locaux ont eu le mérite d'égaliser avant le repos par Knis avant que Pomponi, Arbi et Stumpf ne fixent définitivement les chiffres à 4-1.

Enfin Grevenmacher a renoué avec le succès. Battu sur tapis vert contre Rodange et la semaine dernière à Mondercange, les Mosellans ont pris la mesure de Bissen 3-1.

Le point

Grevenmacher - Bissen 3-1



US Esch - Mertert-Wasserbillig 6-1



Hostert - Norden 02 4-1



Rodange - Mondercange 3-1



Etzella - Mamer 5-0



Wiltz - Sandweiler 4-1



Swift - Beggen 3-1



Le classement

1. US Esch 40 points

2. Rodange 35

3. Swift 32

4. Etzella 31

5. Wiltz 30

6. Sandweiler 30

7. Hostert 27

8. Norden 02 20

9. Grevenmacher 15

10. Mondercange 15

11. Mamer 14

12. Mertert-Wasserbillig 12

13. Bissen 9

14. Beggen 5

Dimanche 12 mars à 16h

Mertert-Wasserbillig - Mondercange

Bissen - Rodange

Sandweiler - Grevenmacher

Norden 02 - Swift

Mamer - Hostert

US Esch - Etzella

Beggen - Wiltz