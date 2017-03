Okenna Onwuzurumba (21 ans) a posé son sac à Wiltz fin décembre. Transféré du Patro Eisden (D3 belge), le puissant attaquant nigérian a donné le tournis aux défenseurs de Sandweiler, dimanche: il a ouvert son compteur dès la… quatrième minute. «Je suis content de ma prestation», dit-il. D'autant plus que Wiltz s’est imposé 4-1...

Par Vincent Lommel

Vingt minutes contre Mondercange (3-0), dix-septième homme et dans la tribune pour le déplacement à Bissen (2-2), un but et un remplacement à la dernière seconde pour la «standing ovation» - comme par hasard - lors de la réception de Sandweiler (4-1): en l'espace de quinze jours à peine, Okenna Onwuzurumba a connu bien des choses au FC Wiltz 71.



«Carlo Evertz est lancé en profondeur. Son centre passe entre les jambes d’un défenseur. J’ai fait le job en plaçant le ballon à droite du gardien», raconte Okenna, auteur d’une prestation aboutie. Le chronomètre indique la... 4e minute: Wiltz est lancé. Sandweiler sera incapable d’arrêter la machine nordiste au terme d’une première période vécue comme une cauchemar (4-0 via Onwuzurumba , C. Evertz, Verbist et Keïta). Le numéro 30 a pesé sur la défense: «Je suis super fatigué… mais super content.»



«Il s’est intégré à la vitesse de l’éclair. Si je l’aligne, c’est qu’il est à 100%. Dans un rôle de deuxième attaquant en pivot, il nous apportera beaucoup», se félicite l’entraîneur, Dan Huet, également ravi par la prestation de l’autre transfert du mercato hivernal, Gérard Mersch. «Sur les flancs, il a de la liberté et sait s’en servir.» Deux recrues, deux pleines réussites... pour le moment à Wiltz!



Passé par FCSR Haguenau, le Racing Strasbourg et le Patro Eisden

«En U15 et U16, j’évoluais à Haguenau. Nous étions inscrits en catégories nationales. Après, la possibilité s’est présentée de signer au Racing de Strasbourg. Le club connaissait des difficultés financières, mais il s’agissait d’une très bonne expérience», assure le solide Nigérian formé «à la française».



Okenna Onwuzurumba: «On va au contact, on se rentre dedans en Promotion d’Honneur! Je parle beaucoup avec Carlo Evertz»

Photo: Serge Daleiden

«À Strasbourg, j’étais en U17-U19 durant deux saisons, avant de jouer avec la réserve lors de ma troisième et dernière campagne. On jouait la montée en CFA 2.» Faute de recevoir un contrat professionnel avec l’équipe A - classée cinquième en Ligue 2 -, le Nigérian préfère alors l’exil plutôt que de poursuivre l’aventure en Alsace. «En effet, avec mon manager, on a décidé de chercher un nouveau club.»



Onwuzurumba passe certes des tests en été - notamment au Cercle de Bruges en D2 belge -, mais le mercato avance, et aucune piste concrète ne se dessine. «Les dirigeants du Patro Eisden ont noué des contacts, et j’ai préféré assurer le coup et accepter leur proposition. J’ai participé au premier match de championnat (en D1 Amateurs, soit la Division 3), puis... plus rien. L’entraîneur a été remplacé à la fin août. Bref, c’était très, très compliqué. Je préfère oublier ce passage», raconte celui qui avoue après coup que «ce fut un choix par défaut».

Direction Wiltz: le match amical disputé en juillet a pesé dans la balance

Placé sur une voie de garage dans le Limbourg belge, Onwuzurumba n’avait aucune envie de «passer six mois au placard». Le comité wiltzois se souvient alors du joueur. «Avec le Patro, nous avions croisé le fer avec Wiltz en match amical en été. Dan Huet se souvenait de moi et appréciait mon profil.»



Le «deal» est réglé en deux temps, trois mouvements. «Le club est ambitieux, et veut retrouver l’élite. J’ai découvert un groupe jeune et talentueux, avec un coach qui a une philosophie de jeu. C’est bon!» L'attaquant a signé un contrat de six mois: «On fera le point en fin de saison. Mon objectif est de devenir un titulaire indiscutable, inscrire des buts et aider mes couleurs à monter. On va au contact, on se rentre dedans en Promotion d’Honneur! Je parle beaucoup avec Carlo (Evertz).» Leur entente a fait des étincelles dimanche, face à l'US Sandweiler. «Hormis le but du 4-1, Sandweiler ne s’est ménagé aucune occasion. Chacun a effectué son travail.»



Mais le plus difficile commence maintenant pour notre interlocuteur et le FC Wiltz: gérer la pression et confirmer ce plantureux succès autant indiscutable qu'obligatoire. Grand, puissant, mobile, technique, Okanna Onwuzurumba a de la suite dans les idées.