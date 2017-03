Etrillé 2-5 par Hostert, Etzella est à la peine depuis trois journées et un bilan insuffisant d’un point sur neuf. La montée en BGL Ligue, via la place de barragiste, s’éloigne. Kevin Holtz (24 ans) est conscient de la situation et tente de dramatiser. «Tout reste jouable. On a l’obligation de remporter les sept derniers matches.»

Interview: Vincent Lommel

Kevin, votre équipe n’a-t-elle pas laissé passer sa chance contre Hostert?

Oui et non. Le gardien visiteur Pleimling empêche l’ouverture du score après quelques minutes. Il a fait son travail. Notre adversaire, réaliste dans le dernier geste, mène 3-0 (14e, 58e et 64e respectivement via Pomponi, Rougeaux et Wang sur penalty) avant de lâcher du lest. Catic (68e, sur penalty) et Smigalovic (70e) ont relancé le suspense.

Le même Smigalovic loupe la balle de 3-3. Invraisemblable!

Parti seul au but et accroché par un défenseur à la limite de commettre la faute, Almir parvient à tirer à la hauteur du point de penalty. Il doit marquer à tous les coups. Sa frappe passe à côté. Pas question d’en vouloir à notre attaquant. Nous n’étions pas plus mauvais qu’Hostert qui s'est montré simplement plus réaliste et qui a remis une couche (80e, 2-4 via Pomponi et 90e 2-5 par le remplaçant Knis). L’efficacité a fait défaut.

Se remet-on facilement d’une cinglante défaite à domicile?

Perdre 2-5 est dur à accepter. Il faut tourner la page, oublier, discuter aux entraînements pour rebondir. Le groupe saura relever la tête car sa mentalité est allemande.



On en prend bonne note. La défense avait encaissé sept buts au premier tour. Elle en a pris douze (!) au cours des trois derniers matches. Une défense à la recherche de ses meilleures sensations et un effectif plutôt inexpérimenté constituent-ils l’explication de ce passage à vide.

Certainement. Le départ - raisons professionnelles - du capitaine Cataldo Cozza (31 ans) en janvier dernier laisse des traces. Nous commettons trop d’erreurs individuelles en zone arrière. La défense n’est pas l’unique responsable, loin s’en faut. Le groupe est jeune et a besoin de temps pour apprendre le métier. On gagne en équipe, on perd en équipe. A titre personnel, je n’ai pas livré une grande prestation dimanche. Je suis aussi responsable de cette déroute.

Etzella était-il en surrégime durant le premier tour?

Je ne sais pas. Par contre, je sais une chose: nous avons glané plusieurs victoires sur de «petits» scores. Paradoxalement, on a marqué sept buts lors de nos trois dernières sorties pour récolter… un point. C'est un ensemble de choses qui justifie notre mauvaise passe actuelle. Le niveau des formations bagarrant pour la montée est assez proche.

La montée en BGL Ligue, y croyez-vous encore? La classement est serré, est-ce votre chance?

L’US Esch (47 points) et Rodange (44 points) sont partis et personne ne reviendra à leur hauteur. La troisième place permet de disputer les barrages. J’ai signé un nouveau contrat pour évoluer au sein de l’élite. L’objectif est d’y être. Wiltz (3e, 35) compte trois points d’avance, c’est rien. Il y a aussi Hostert (4e, 34).

Le Swift (6e, 32 points) est à votre hauteur et Wiltz juste devant (35 points). Ce sont vos prochains adversaires. C’est le moment de frapper un grand coup?

La confiance manque mais, peu importe, on doit réaliser un sans-faute lors des sept dernières journées.

Est-ce possible?

Le club célébrera prochainement son 100e anniversaire et l’équipe A débute une nouvelle ère. Offrir aux dirigeants la montée serait chouette. Manquer la 3e place ne serait pas non plus catastrophique. Il n’y a plus à calculer ! La qualité est présente. Rien n’est perdu.

Dernière chose. Avez-vous assisté au match contre la France?

Absolument. J’ai discuté dix minutes avec mon papa (Luc Holtz), et, malgré la défaite, il se montrait très satisfait de la production de ses joueurs. Je connais beaucoup d’internationaux pour avoir joué avec ou contre eux. Ils ont sorti un match «top». 43% de possession de balle face à un adversaire du calibre de la France, c’est du jamais-vu. Je suis extrêmement fier de mon père et de la sélection luxembourgeoise.