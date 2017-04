Match de bas de tableau, dimanche au stade de la rue de Lenningen à Canach, entre deux équipes qui luttent depuis le début du championnat pour le maintien. Un match dit communément «à six points», qui a vu les locaux l’emporter, laissant Käerjéng se faire rejoindre par la lanterne rouge rosportoise.

Par Thomas Füllenwarth

Canach a-t-il joué comme un vrai vainqueur?

Ce dimanche, Canach n’a pas failli à sa réputation: connu depuis toujours pour son jeu direct et son terrain difficile, le club hôte est allé chercher trois points hyper importants dans sa lutte annuelle pour le maintien. L’efficacité et l’agressivité prenant le pas sur la qualité.

Les locaux ont débuté le match dans un 4-3-3 très costaud. D’emblée, on a pu constater que le projet de jeu des Bleus consisterait à lancer de longs ballons sur les côtés pour jouer sur la puissance des ailiers, Seck et Ferro. Si l’on préfère voir du jeu, on ne peut pas enlever aux locaux que ce choix a été la bonne solution pour prendre la mesure de Käerjéng. Dès les premiers duels aériens, on a pu constater la domination physique de Canach.

De plus, côté visiteur, Dan Theis a fait l’étrange choix de ne pas imposer de pressing sur des défenseurs, pourtant pas vraiment à l’aise techniquement et pas aidés par le terrain catastrophique.

Cette domination physique s’est vite révélée efficace, puisque, aux alentours de la dixième minute déjà, Seck allait gagner un corner sur un ballon trop long et mal couvert par Ewert. Un corner tendu arrivait sur le joueur qui avait le plus envie de toucher le ballon: Dervisevic. Cette action résumait à elle toute seule le match des deux équipes. Dès lors, au fur et à mesure de l’avancement du match, Canach laissait le ballon à Käerjéng, et prenait le parti (trop tôt dans le match?) de procéder en contre, jouant notamment, encore une fois, sur la vitesse de ses trois attaquants.

Malgré une baisse de régime et quelques frayeurs, les locaux se mettaient enfin à l’abri en concrétisant leur seul contre non sifflé hors-jeu. Un coaching payant, puisque le passeur décisif (Thiel) et le buteur (Maurer) étaient tous les deux sur le banc au coup d’envoi.

A noter qu’il fallait être du côté opposé aux bancs de touche pour écouter coacher Patrick Maurer, tout de même présent pour driver ses hommes. S'il a donné de la voix pour motiver et replacer ses joueurs, les remplacements étaient dictés par... appels téléphoniques vers son staff.

Käerjéng, trop limité pour la BGL Ligue?

Au coup d’envoi, Dan Theis alignait un 4-3-3 avec un milieu devant la défense, et deux milieux plus offensifs. Deux schémas de jeu se sont alors mis en place. L’élément commun à ces deux schémas était Nabil Benhamza. En effet, le milieu était automatiquement recherché par ses quatre défenseurs.

Dans le premier cas, il effectuait de longues transversales vers ses ailiers mais, quand le ballon ne sortait pas en touche, ce sont les défenseurs latéraux de Canach qui le renvoyaient assez facilement de la tête. Dans le second cas, Benhamza mettait en lumière sa belle relation technique avec Olivier Cassan en échangeant quelques passes pour trouver, au final, une passe directe vers l’attaquant de pointe, Barbosa. Malheureusement, le pauvre Barbosa ne pouvait pas faire grand-chose de ces passes tranchantes. En effet, si ses ailiers (Alunni et Guérenne) ne lui offraient aucun appel de balle, le petit attaquant n’a jamais bénéficié d’aucun soutien de ses milieux (Cassan et Dublin), positionnés beaucoup trop bas au départ du ballon. Un ballon, qui était donc, de ce fait, facilement récupéré par la défense locale.

Les Bascharageois ont commencé a apporter du danger lorsque les arrières latéraux (Ewert et Hess) arrivaient en pleine vitesse dans l’espace laissé libre par les ailiers rentrés à l’intérieur. Ce sont à ces seuls moments que les défenseurs locaux ont eu du mal à gérer. Alors, si Käerjéng a toujours essayé de produire du jeu sur ce terrain bosselé, le groupe s’est vraiment pénalisé en manquant d’agressivité, qui est un trait de caractère essentiel en football, pour toute situation de jeu: dans le cas d’un dribble, d’un appel, d’un geste défensif, à la réception d’un centre… Dans la grande majorité des cas, les pertes de balle des Bascharageois ont été le fait d'un manque d’agressivité, et non d’erreurs techniques.

Face à des équipes de bas de tableau, les matches se gagnent souvent sur l’agressivité. C’est donc ce trait de caractère que Dan Theis devra développer chez tous ses éléments, s’il veut aller arracher ce maintien «espéré» par tous les joueurs croisés devant le vestiaire après le coup de sifflet final.

Que manque-t-il à Canach pour arrêter de flirter, chaque année, avec la ligne rouge?

Tout joueur, tout entraîneur le dira: se déplacer à Canach ressemble à un traquenard. Que l’on s’appelle Dudelange, Esch ou Rumelange. On s’attend toujours à passer un mauvais moment. Et pourtant, Canach passe ses saisons à se battre pour ne pas descendre en PH. Pourquoi?

En tant qu’observateur, on a pu constater ce dimanche la tendance des joueurs à beaucoup discuter les décisions arbitrales de manière très agressive. Dans le cas d’une équipe jouant sur son physique, il est toujours bon de garder l’arbitre de son côté, surtout lorsque l’on mène au score. Ce type d’attitude fait sortir du match les joueurs les plus véhéments, mais aussi les plus calmes, qui doivent s’échiner à calmer leurs coéquipiers. On a pu constater le double travail de Negi, qui a passé son temps à parler à ses trois collègues défenseurs et leur a ainsi évité de pénaliser leur équipe.

De plus, Canach n’a pas su se mettre à l’abri après avoir marqué le premier but. Face à une équipe si peu agressive et tellement peu en réussite, les locaux se sont vu offrir des boulevards pour aller tuer le match. Mais trop pressés, ou trop justes techniquement dans la dernière passe, ils se sont fait peur jusqu’à la fin du match, jouant sur leur discipline défensive et leur engagement physique. Face à une jeune équipe peu en confiance, il y a peu de dégâts. Mais le problème, c’est qu’en BGL Ligue, des formations telles que Dudelange, Differdange 03, le Fola, le Progrès et de plus en plus d'autres savent punir ces défauts… Cependant, Canach fait avec ses moyens, et cela fait et fera toujours du bien de voir évoluer ce genre d’équipe de guerriers.

Les Tops



Mickaël Negi: «LE» patron de la défense locale, le plus serein. Il a guidé ses turbulents petits camarades.

Thibault Marquart: s’il a été le plus à l’aise techniquement, il a aussi muselé Olivier Cassan, le seul lien entre la défense et l’attaque bascharageoise.

Michael Barbosa: il s’est démené, le plus agressif de son équipe. De bons appels, mais abandonné par ses coéquipiers.

Les Flops



Julien Guérenne: mangé dans les duels, aucun centre, aucune frappe. Trop peu pour un attaquant.

Olivier Cassan: en tant qu’ancien pro, on attend plus de lui que de tous les autres. Par ses échecs au niveau des passes, des duels, des coups de pied arrêtés, il s’est mis au niveau de son équipe.

Pedro Miguel Ferro: face à une défense ne jouant pas la ligne, il a trouvé le moyen d’être une quinzaine de fois sifflé hors-jeu en 40 minutes. Il aurait dû soulager son équipe en tuant le match.