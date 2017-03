Le tribunal fédéral de la FLF a tranché dans l'«affaire du carton rouge à Larochette - Colmar-Berg». Suite à cette rencontre de la 16e journée de Division 2 Série 1, le club de Colmar-Berg (battu 1-2) réclamait une «erreur technique» de l'arbitre, et souhaitait voir la rencontre rejouée. Explications et rappel des faits.

Par Daniel Pechon



A la 75e minute du débat qui s'est déroulé le dimanche 19 mars, entendant une insulte («gatuno», c'est-à-dire «voleur» en portugais) derrière lui, l'arbitre de la rencontre, Carlos da Silva, a adressé un carton rouge au joueur qui lui paraissait en être l'auteur: Nuno dos Santos, le joueur du Rupensia.



S'en est immédiatement suivi une bousculade, puis un attroupement et l'encerclement de l'arbitre par plusieurs joueurs de Larochette, contestant la décision arbitrale. Les palabres vont alors durer trois à quatre minutes. Devant cette situation confuse, et selon son propre rapport, l'homme en noir a alors eu des doutes sur le véritable auteur de l'insulte, et s'est tourné vers le capitaine de Larochette afin que ce dernier lui indique le coupable, parmi les deux joueurs entre lesquels il hésitait.



Carton rouge... fantôme



Essuyant le refus du capitaine de désigner le coupable, par une «absence d'honnêteté et de courage», selon les termes du rapport arbitral, Carlos da Sousa a alors retiré le carton rouge adressé à Nuno dos Santos, pour ne pas sanctionner un innocent, toujours selon les termes du rapport, et a ordonné la reprise de la rencontre sans expulsion.

Réuni le jeudi 30 mars, suite à la réclamation introduite par le club de Colmar-Berg, le tribunal fédéral, composé de cinq anciens arbitres, a décidé de maintenir le résultat du match en se basant sur la Loi 5 qui indique: «L'arbitre ne peut revenir sur une décision que s'il réalise que celle-ci n'est pas la bonne. Le tout sous réserve que le jeu n'ait pas repris ou que le match ne soit pas terminé.»



«Un mauvais mot adressé par un joueur à son gardien»

Emanuel Gentil, l'entraîneur de Larochette, donne une autre version des faits: «L'arbitre a entendu derrière lui un "mauvais mot" en portugais, comme on peut en entendre souvent sur un terrain de foot. Cependant, ce "mauvais mot" était adressé par un de mes joueurs à son gardien. Et donc n'était pas destiné à l'arbitre.»

A Colmar-Berg, par contre, cette décision du tribunal fédéral, n'est pas bien accueillie et est incompréhensible car l'arbitre avoue implicitement dans son rapport avoir été incapable à trouver le coupable, et non de s'être trompé, base de la décision du Tribunal Fédéral (Loi 5).



Et le club d'argumenter comme suit: dans sa quête du coupable, l'arbitre a essuyé un «refus» ( le terme employé par l'arbitre dans son rapport). Le capitaine ne semblait pas ignorer le nom du coupable, mais n'a simplement pas souhaité le dénoncer, ce qui sous-entend qu'il existait bien un coupable, donc une exclusion justifiée. Conséquence: cette décision crée un précédent, qui donne toute liberté sur les terrains du pays à des joueurs de contester une décision de l'arbitre et de la faire annuler. Un précédent qui autorise aussi le capitaine d'une équipe à refuser d'aider, d'épauler l'arbitre dans sa tâche en cas de demande.



Le tribunal semble être passé à côté de toutes ces considérations et des conséquences de sa décision. Il n'a pas pris en considération le rapport de l'arbitre, mais s'est limité au texte de la loi 5 pour fonder sa décision. «Car, selon son rapport, l'arbitre ne s'est pas trompé sur sa décision, mais n'a pu désigner un coupable», a résumé Paul Wirard, le coach de Colmar-Berg.