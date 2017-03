(JFC). - Disputés ce jeudi soir, les 8es de finale retour de l'Europa League ont scellé les qualifications, entre autres, de Manchester United, Lyon, Schalke 04, Anderlecht, Besiktas et l'Ajax Amsterdam pour les quarts de finale. L'AS Rome, Mönchengladbach et l'Olympiakos restent eux sur le carreau.

Dominateur à souhait face aux Russes du FC Rostov, Manchester United a dû patienter... 70 minutes pour ouvrir la marque. L'Espagnol Juan Mata a en la circonstance inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière (1-0, 70e). Couplé au nul (1-1) de l'aller en Russie, ce résultat entérine bien sûr la qualification des Red Devils pour les quarts de finale.

Zlatan Ibrahimovic et Manchester United poursuivent leur route en Europa League

Photo: Reuters

Assis sur son petit matelas de deux buts forgé à l'aller (4-2), l'Olympique Lyonnais a vaillamment résisté à l'AS Rome. Les Gones ont ouvert la marque au Stadio Olimpico via Mouctar Diakhaby à la 16e minute, tandis que le Néerlandais Kevin Strootman égalisait... dans la minute suivante (17e) pour les Giallorossi. L'autobut signé par Lucas Tousart (2-1, 60e) faisait trembler les joueurs de Bruno Génésio pendant la dernière demi-heure, mais l'OL tenait bon sa qualification dans la Ville Eternelle.



Totalement indécis après le 1-1 qui avait sanctionné le match aller, le derby allemand entre le Borussia Mönchengladbach et Schalke 04 a tenu toutes ses promesses. Le défenseur danois Andreas Christensen (1-0, 26e) et Mahmoud Dahoud (2-0, 45+2) croyaient avoir fait le plus dur en faveur des Fohlen en première mi-temps. Mais Leon Goretzka (2-1, 54e) et Nabil Bentaleb sur un penalty très douteux (2-2, 68e) replaçaient les Königsblauen sur la voie de la qualification. Aucun vainqueur donc, ni à l'aller, ni au retour, mais un qualifié à l'issue de cette double joute: Schalke 04, grâce à ses deux buts inscrits au Borussia Park.

Schalke 04 est allé chercher sa qualification en déplacement, dans le derby allemand de cette Europa League face au Borussi Mönchengladbach

Photo<: Reuters

Battu (1-2) dans la capitale danoise, l'Ajax Amsterdam a renversé la vapeur dans son ArenA face au FC Copenhague: des réalisations de Bertrand Traoré (1-0, 23e) et du... faux frère danois Kasper Dolberg sur penalty (2-0, 45+2) avaient déjà fait la différence à la pause en faveur des Ajacides.

Les Belges du Sporting d'Anderlecht sont restés sous la menace de l'Apoël Nicosie pendant plus d'une heure, moment choisi (1-0, 65e) par le Ghanéen Frank Acheampong - à peine entré au jeu - pour confirmer la victoire (1-0) des Mauves au match aller à Chypre.



Besiktas torpille l'Olympiakos



Plus tôt dans la soirée, les Turcs du Besiktas Istanbul ont légèrement douté un moment après leur match nul un but partout à l'aller à l'Olympiakos, lorsque le Norvégien Elyounoussi a réduit la marque à 2-1 à la demi-heure de jeu (31e), avant que la formation stambouliote ne se retrouve à dix suite à l'expulsion du Camerounais Aboubakar (39e), par ailleur auteur de l'ouverture du score (1-0, 10e). Mais deux nouveaux buts locaux, oeuvres du Néerlandais Ryan Babel (3-1, 75e) et de Cenk Tosun (4-1, 84e) scellaient définitivement la qualification des Aigles Noirs pour les quarts de finale.

Victorieux 2-1 à domicile, le Celta Vigo a fait la différence en seconde période à Krasnodar, grâce à des réalisations signées Mallo (52e) et Aspas (80e) pour une qualification en douceur des Galiciens. Enfin, dans le derby belge entre Genk et La Gantoise, il n'était pas question du moindre suspense après le plantureux succès des Limbourgeois (5-2) à l'aller à Gand. Les deux équipes se sont quittées sur un nul un but partout qui propulse le RC Genk en quart de finale.



LES RÉSULTATS DES 8es DE FINALE RETOUR

KRC Genk (BEL) - La Gantoise (BEL) 1-1 (aller: 5-2)

Besiktas JK (TUR) - Olympiakos Le Pirée (GRE) 4-1 (1-1)

FK Krasnodar (RUS) - Celta Vigo (ESP) 0-2 (1-2)

RSC Anderlecht (BEL) - Apoel Nicosie (CYP) 1-0 (1-0)

Manchester United (ENG) - FC Rostov (RUS) 1-0 (1-1)

Ajax Amsterdam (NED) - FC Copenhague (DEN) 2-0 (1-2)

Borussia Mönchengladbach (GER) - Schalke 04 (GER) 2-2 (1-1)

AS Rome (ITA) - Olympique Lyon (FRA) 2-1 (2-4)

Tirage au sort des quarts de finale: vendredi à 13 heures à Nyon (Suisse).