(JFC). - En attendant les cinq dernières rencontres, plus tardives, les Belges de Genk, les Turcs du Besiktas Istanbul et les Espagnols du Celta Vigo ont composté leur ticket pour les quarts de finale de l'Europa League, au détriment respectivement de La Gantoise, de l'Olympiakos et de Krasnodar, ce jeudi soir lors des 8es de finale retour.

A Istanbul, la Vodafone Arena chauffée à blanc accueillait les acteurs de Besiktas - Olympiakos Le Pirée. Après le match nul (1-1) du match aller, les Turcs ne tardaient pas à prendre les devants via l'inévitable international camerounais Vincent Aboubakar (1-0, 10e), imité par le Néerlandais Ryan Babel douze minutes plus tard (2-0, 22e). Dans cette première mi-temps très spectaculaire, le Norvégien Tarik Elyounoussi relançait le match et ramenait l'espoir du côté de l'Olympiakos en réduisant le score à la demi-heure (2-1, 31e), tandis que la formation turque était réduite à dix suite à l'expulsion d'Aboubakar (39e).

La seconde période était tendue, mais le Néerlandais Ryan Babel, encore lui, mettait fin à tout suspense en portant le tableau-marquoir à 3-1 à un quart d'heure du terme (75e), propulsant les Aigles Noirs de Besiktas en quart de finale. Pour l'anecdote, Cenk Tosun fixait les chiffres à 4-1 en fin de match (84e).



Les Espagnols du Celta Vigo sont allés l'emporter chez les Russes de Krasnodar deux buts à zéro (buts de Hugo Mallo à la 52e et de Iago Aspas à la 80e), confirmant ainsi leur succès acquis à l'aller (2-1).



Dans le derby belge, les Limbourgeois du RC Genk avaient «fait le travail» à l'aller, en allant s'imposer largement (5-2) dans l'antre de La Gantoise. Et les hommes d'Albert Stuyvenberg, très en verve ces dernières semaines, se sont contentés d'un match nul 1-1: l'arrière-droit du Racing, Timothy Castagne avait ouvert la marque en première mi-temps (1-0, 20e), tandis que le Gantois Birger Verstraete égalisait pour l'honneur en fin de match (1-1, 84e).



Les cinq autres huitièmes de finale retour sont prévus plus tard en soirée, ce jeudi.



LES RÉSULTATS DES 8es DE FINALE RETOUR

KRC Genk (BEL) - La Gantoise (BEL) 1-1 (aller: 5-2)

Besiktas JK (TUR) - Olympiakos Le Pirée (GRE) 4-1 (1-1)

FK Krasnodar (RUS) - Celta Vigo (ESP) 0-2 (1-2)

Jeudi à 21h05

RSC Anderlecht (BEL) - Apoel Nicosie (CYP) (aller: 1-0)

Manchester United (ENG) - FC Rostov (RUS) (1-1)

Ajax Amsterdam (NED) - Copenhague (DEN) (1-2)

Borussia Mönchengladbach (GER) - Schalke 04 (GER) (1-1)

AS Rome (ITA) - Lyon (FRA) (2-4)

Tirage au sort des quarts de finale: vendredi à 13 heures à Nyon (Suisse).