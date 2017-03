(JFC). - L'AS Monaco a réussi la gageure de renverser la vapeur en 8e de finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Battus 3-5 à l'aller, les Principautaires se sont imposés 3 à 1, ce mercredi soir à domicile. Dernier qualifié pour les quarts: l'Atlético Madrid, qui avait fait l'essentiel en s'imposant (4-2) à l'aller contre le Bayer Leverkusen.

Après le spectacle sensationnel fourni au match aller, avec huit buts à la clé (5-3), à quoi fallait-il s'attendre ce mercredi soir lors du match retour des 8es de finale entre Monaco et Manchester City? Une heure avant le coup d'envoi, une première information tombait: le forfait sur blessure de l'attaquant colombien de Monaco, Radamel Falcao, auteur de deux réalisations à l'aller.

Un sacré bâton dans les roues du technicien portugais des Monégasques, Leonardo Jardim, mais qui n'empêche pas les Principautaires d'entrer dans le match pied au plancher. Et, dès la 8e minute, Kylian Mbappé, opportuniste, réceptionne au petit rectangle un centre de la gauche de Bernardo Silva pour l'ouverture du score (1-0, 8e).

Le Monégasque Kylian Mbappe sème David Silva balle au pied

Photo: Reuters

Les accélérations monégasques font mal à l'arrière-garde des Citizens; le deuxième but est dans l'air, il tombe avant la demi-heure, lorsqu'un centre parfait de la gauche à ras-de-terre de Benjamin Mendy est repris victorieusement par le Brésilien Fabinho (2-0, 29e). A la pause, Monaco, large dominateur dans ses installations, est virtuellement qualifié pour les quarts de finale.

Très logiquement, la seconde période est moins intense que sa devancière, et l'ASM laisse davantage l'initiative et la possession du ballon aux Sky Blues. Un jeu très dangereux, puisqu'un seul petit but enverrait Manchester City en quart de finale, et il... arrive du pied de Leroy Sane, suite à un ballon mal contrôlé par le gardien croate de Monaco, Danijel Subasic (2-1, 71e). Le match a changé d'âme et la qualification a, elle, changé de camp... l'espace de six minutes, le temps pour Tiémoué Bakayoko de propulser le ballon de la tête au fond des filets de Willy Caballero (3-1, 77e).

Plus rien ne changera: comme en 2015 (élimination face à la Juventus Turin), l'AS Monaco accède aux quarts de finale, où il sera l'unique représentant français, tandis que Manchester City, demi-finaliste la saison dernière, voit son parours s'arrêter au stade des 8es de finale, comme en 2014 et 2015. Le Petit Poucet de Leicester City reste le seul ambassadeur du football britannique en Ligue des champions cette année!



L'Atlético Madrid à l'économie



Comme attendu, le finaliste sortant sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Déjà victorieux (4-2) à l'aller à Leverkusen, l'Atlético Madrid a surtout songé à s'économiser en vue des échéances à venir, et à contrôler le Bayer au stade Vicente Calderon.

Duel le long de la ligne de touche entre Sime Vrsaljko (Atlético Madrid, à g.) et Wendell (Bayer Leverkusen, en noir)

Photo: Reuters

Sur le velours, les Colchoneros se sont contentés d'un match nul sans but (0-0) devant leur public pour avaliser leur qualification. L'Atlético rejoint donc le Real Madrid et le FC Barcelone pour une triplette espagnole en quart de finale. De l'autre côté, il n'a donc pas été question de miracle pour le nouvel entraîneur turc du Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut.



LES RÉSULTATS DE MERCREDI

Atlético Madrid (ESP) - Bayer Leverkusen (GER) 0-0 (aller: 4-2)

AS Monaco (FRA) - Manchester City (ENG) 3-1 (3-5)

Evolution du score: 1-0 Mbappé (8e), 2-0 Fabinho (29e), 2-1 Sane (71e), 3-1 Bakayoko (77e)



LES HUIT QUALIFIÉS POUR LES QUARTS DE FINALE

FC Barcelone (ESP)

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dormund (ALL)

Bayern Munich (ALL)

Juventus Turin (ITA)



Leicester City (ENG)



AS Monaco (FRA)



Tirage au sort des quarts de finale: vendredi à midi à Nyon (SUI).