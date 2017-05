(AFP) - Fernando Alonso a pris le volant pour la première fois d'une Formule Indy mercredi à Indianapolis, une prise de contact initiale très encadrée pour le pilote espagnol qui tente l'audacieux pari de s'aligner aux 500 Miles d'Indianapolis le 28 mai.

Dans une McLaren-Honda orange (la couleur historique de McLaren) ornée du numéro 29, le pilote espagnol, double champion du monde de Formule 1, a mené une séance d'essais privés très médiatisée, retransmise en direct sur internet.



Fernando Alonso a accompli dans un premier temps une cinquantaine de tours en une heure, repassant plusieurs fois par les stands pour affiner les réglages de sa monoplace, et il a d'ores et déjà validé le «test des débutants», pour lequel il devait notamment accomplir un certain nombre de tours à une vitesse minimum.

Pour son meilleur tour, l'Espagnol a tourné à un peu plus de 353 km/h de moyenne.

«Je me suis senti bien, mais maintenant j'ai besoin de faire quelques tours supplémentaires pour bien sentir la voiture, parce que pour le moment la voiture se conduit un peu toute seule», a plaisanté Fernando Alonso à sa descente de voiture.

«Le ressenti dans le simulateur (où il s'était entraîné auparavant) est assez réaliste, mais dans la vraie voiture c'est un feeling unique: vous devez passer les virages à fond et c'est différent dans un simulateur et dans une vraie voiture ! Tout s'est bien passé mais maintenant le plus dur commence», a-t-il poursuivi.

A la peine en F1

Durant le reste de la journée, l'Espagnol devait progressivement voir l'appui aérodynamique de sa voiture réduit pour augmenter sa vitesse et se rapprocher de celles qui lui permettront d'être compétitif. La pole position l'an passé s'est jouée à 371 km/h.

Sa McLaren-Honda est préparée par l'écurie Andretti, valeur sûre du championnat IndyCar qui a remporté les deux dernières éditions des 500 Miles. Andretti Motorsport comptera d'ailleurs pas moins de six monoplaces au départ de la prestigieuse épreuve de vitesse à la fin du mois.

Ainsi, s'il était seul en piste, Alonso était bien entouré sur le muret en bord de piste, conseillé notamment par Marco et Michael Andretti, le patron de l'écurie, par l'ancien pilote brésilien Gil de Ferran, vainqueur en 2003 et l'Américain Alexander Rossi, tenant du titre qui courra également sous les couleurs de l'écurie Andretti le 28 mai.

Fernando Alonso, à la peine depuis le début de saison en F1 dans une McLaren poussive et peu fiable, va faire l'impasse sur le Grand Prix de Monaco le 28 mai, une épreuve qu'il a déjà remportée deux fois (en 2006 et 2007) et où il n'avait aucune ambition cette année, pour participer à la place aux 500 Miles d'Indianapolis. Une décision inédite qui a constitué un coup de tonnerre dans le monde du sport automobile.

Il a encore le temps de se familiariser avec sa voiture et la piste, de nombreuses séances d'essais étant prévues à partir du 15 mai, avec les autres concurrents.