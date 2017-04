Pur produit d'Etzella, Lex Nicolay (20 ans) a le sourire au coin des lèvres après les trois succès de rang qui permettent à ses couleurs d’occuper la troisième place du classement. Pour la conserver, l’idéal serait de prendre la mesure de Rodange qui peut valider son ticket pour la montée en BGL Ligue en cas de succès dimanche 16h.



Par Vincent Lommel

Wagner lui donne sa chance, Ottelé croit en lui

Habitant Reisdort, étudiant à l’Université de Luxembourg, Lex Nicolay possède un studio à Esch-Belval qu’il occupe en semaine. Le football, c’est une bonne partie de sa vie. «Je me suis affilié à Etzella à l’âge de 4 ans. J’en ai 20 et je n’ai connu que le Deich. Il a suivi toutes les filières chez les jeunes avant de recevoir sa chance en équipe A. «Nikki Wagner m’avait offert ma chance à l’occasion d’une joute face à Differdange. C’était en 2014-2015 en BGL Ligue.» Wagner prié de s’en aller, Claude Ottelé a pris le relais en octobre 2015. «Je m’entendais très bien avec Wagner. C’est aussi le cas avec son remplaçant. Ce sont de bons entraîneurs mais totalement différents.» Défenseur central de formation, Lex a connu un début de campagne compliqué. «Je n’étais pas en confiance.» A force de plaider sa cause aux entraînements, il est revenu dans les petits papiers du coach. «Oui. J’essaie de faire mon job du mieux possible. J’ai signé un nouveau contrat. Mon souhait est de retrouver l’élite avec Etzella.»

Changement tactique payant

Durant le premier tour, les Ettelbruckois disposaient d'une ligne d'attaque efficace (22 buts) et ils encaissaient peu (7). Depuis la reprise en février, les données ont changé (20 buts pour, 15 contre). «Encaisser n’est pas dérangeant tant que nous prenons des points. Notre jeu est davantage tourné vers l’offensive. Au préalable, nous évoluions avec deux milieux défensifs pour un seul maintenant. Kevin (Holtz) est monté d’un cran sur l’échiquier. Son rôle est libre. Il est clairement le maître à jouer. Il se félicite de bénéficier de plus de choix offensifs mais il n’oublie pas sa tâche défensive. Défensivement, on offre plus d’espace(s). Les adversaires peuvent en profiter.»

Neuf points sur neuf depuis le revers à Hostert, le 26 mars

Auteur d’une prestation faiblarde contre Hostert, Etzella était au pied du mur. A cette époque, Kevin Holtz mettait la pression et évoquait la nécessité de réaliser un sans-faute pour, in extremis, ravir cette troisième place tellement convoitée - Wiltz (5e), Sandweiler (6e) et le Swift (7e) sont mal embarqués. «Rebondir après un 2-5 n’est jamais chose facile. On a su le faire car l’état d’esprit au sein du groupe est formidable. Qu’on perde, qu’on gagne, Claude Ottelé nous réunit à la fin du match au centre du terrain. C’est une belle initiative, nouvelle depuis le mois d’août. Il a toujours les mots justes.» Le Swift (2-3), Wiltz (0-1) et Grevenmacher (2-3) ont été incapables d’endiguer la fougue des Bleus. «Ces victoires étaient indispensables. Elles ne serviront à rien en cas de défaite contre Rodange.» Deuxième de classe, le club de la Chiers veut officialiser la montée en BGL Ligue dès dimanche. «On avait perdu 2-0 au match aller un mercredi soir. Ce n’est pas une excuse mais nous avions disputé les prolongations contre Rumelange trois jours auparavant. Les jambes étaient lourdes. L’agressivité manquait. »

Calendrier: Rodange, Mondercange, Bissen et Sandweiler

«On vient d’aligner trois succès de rang. Le dernier en date, à Grevenmacher, fut acquis dans la douleur. La manière ne compte plus dans le money-time. Nos rivaux ont perdu des plumes. Troisième de classe avec trois longueurs d’avance sur Hostert (4e), Etzella a l’obligation de conserver sa troisième place. Il n’y a pas le choix. J’y crois.» A l’exception de Rodange, le calendrier est abordable : Mondercange (11e) bagarre pour éviter les barrages alors que Bissen (13e) et Sandweiler (6e) n’ont plus grand-chose à gagner ou à perdre. «Chaque match est à jouer et est difficile. Nous ne recevrons aucun cadeau de quiconque mais, oui, on a notre destin entre nos mains.» Ravir dix points sur douze suffit à être barragiste. La donne est claire.

Vendredi 20h



Mertert/Wasserbillig - Beggen

Mamer - Bissen



Norden 02 - Sandweiler

Dimanche 16 h

Etzella - Rodange

US Esch - Mondercange

Swift - Wiltz

Hostert - Grevenmacher