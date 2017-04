(JFC). - Trois matches avancés de la 23e journée de PH disputés vendredi soir ont permis à Mertert-Wasserbillig, vainqueur (3-0) de Beggen, et à Mamer, qui a dominé Bissen (3-1), de prendre (provisoirement?) leurs distances avec les actuels barragistes pour la descente, Mondercange et Grevenmacher, qui joueront dimanche, qui à l'US Esch et qui à Hostert.

Face à Beggen (14e, 6 pts), déjà condamné à la descente en D1, l'Union Mertert-Wasserbillig (9e, 28 pts) n'a pas tardé à passer au commandement dans son stade de la Sûre: après dix minutes de jeu seulement, Artur Gaspar ouvrait la marque (1-0, 10e). Histoire de faire bonne mesure, Niko Buchheit doublait la mise avant le repos (2-0, 35e). A l'abri d'une mauvaise surprise, l'UMW se contentait de gérer son résultat en seconde période, et il fallait patienter jusqu'à huit minutes du terme pour voir Alex Pott faire 3-0 (82e). En totalisant à présent 31 unités, Mertert-Wasserbillig a pratiquement assuré sa pérennité en PH la saison prochaine.



Désireux de faire rapidement la différence contre Bissen (13e, 15 pts) à domicile, Mamer (10e, 24 pts) n'a pas attendu plus de cinq minutes pour faire bouger le tableau-marquoir, via l'inévitable Admir Desevic (1-0, 5e), auteur en la circonstance de son onzième but de la saison. L'égalisation inattendue de Joao Portal (1-1, 69e) venait à peine troubler une équipe maméroise qui reprenait rapidement les devants sur penalty (2-1, Desevic, 76e), avant, cette fois, de vraiment creuser l'écart avec le but de Laurent van Waas à la 85e minute (3-1), et d'ainsi assurer trois points extrêmement importants, qui permettent aux Rouge et Blanc de distancer Mondercange de trois longueurs et Grevenmacher de six points, avant que ces deux équipes ne disputent leur rencontre de la 23e journée de dimanche.



Enfin, le débat FF Norden 02 (8e 30 pts) - US Sandweiler (6e, 36 pts) opposait à Weiswampach deux formations du ventre mou, même si en cas de succès, Sandweiler pouvait provisoirement revenir à deux points d'Etzella, actuel barragiste. Et l'US a... failli le faire! Ibrahima Sangare donnait au quart d'heure l'avantage à des visiteurs (0-1, 17e), qui enfonçaient le clou juste avant la pause par Johann Sampaio (0-2, 43e). Mais le scénario s'inversait en seconde armure. Cinq minutes après la reprise, Grady Dongala rendait espoir aux Nordistes (1-2, 50e), et le buteur-maison Théo Sully signait l'égalisation en fin de match (2-2, 82e).



La 23e journée

Joués vendredi

Union Mertert-Wasserbillig - Avenir Beggen 3-0



FC Mamer - Atert Bissen 3-1



FF Norden 02 - US Sandweiler 2-2



Dimanche à 16 heures

US Esch - FC Mondercange

Swift Hesperange - FC Wiltz

Etzella Ettelbruck - FC Rodange

US Hostert - CS Grevenmacher