Les leaders des deux séries des Divisions 1 et 2 ont passé un mercredi soir plutôt calme, à l'occasion de la 19e journée, à l'exception de Mühlenbach (D1, Série 2), sèchement battu (0-3) à Weiler. On peut aussi relever les réveils des lanternes rouges, Walferdange (D1, Série 1), Münsbach (D1, Série 2) et Schouweiler (D2, Série 2).

Par Daniel Pechon

D1, Série 1: Medernach et Walferdange seuls vainqueurs



Les cinq équipes de tête ont fait match nul et restent donc sur leur position. On a d'ailleurs enregistré un record de cinq nuls sur la journée, et seules deux équipes ont gagné: Merdernach, avec l'exploit de Pit Schoos et... Walferdange.

Erpeldange, 1-1 à Lorentzweiler, et Steinsel, après avoir passé presque une mi-temps dans le camp de Schieren (1-1), ont fait match nul. Mersch et Lintgen (1-1), ainsi que Vianden et Bastendorf (0-0), ce dernier qui n'avait pas encore signé le moindre match nul cette saison, se sont aussi quittés dos à dos.



A huit minutes près, Mersch réalisait la (très) bonne affaire de la journée en se rapprochant à deux points de Lintgen et trois de Steinsel. Mais le but de Patrick Mozina pour le Minerva a tout annulé, Mersch restant à cinq points (35) de Lintgen (40).



Un vent de folie a soufflé sur le stade d'Äischdall avec une première mi-temps de rêve pour l'Alliance, qui menait 3-0, avant... le cauchemar et le réveil brutal. En seconde période, Pit Schoos, pour Medernach, inscrivait... quatre buts entre la 50e et la 80e minute, assez pour aligner une quatrième victoire en cinq matches du côté du Blo-Wäiss.



Mertzig, qui, pour la première fois cette saison, n'a pas encaissé à domicile a partagé l'enjeu avec Kehlen (0-0). Enfin, Walferdange vient de marquer six buts en deux matches, et a engrangé quatre points face à Pratzerthal-Redange (3-3 à l'aller) avec sa première victoire de la saison 3-2.

D1, Série 2: des sensations en haut et en bas du tableau



Le leader, Mülhenbach a été battu, tandis que la lanterne rouge, Münsbach, a gagné!

Les Blue Boys Mühlenbach ont connu leur première défaite en championnat cette saison. Après Bertrange et Junglinster, deux autres équipes du Top 5, Weiler, impressionnant, a mis au tapis le leader (3-0). Et de quelle manière! Le capitaine, Ronny Bodri, de la tête après sept minutes, a mis les Yellow Boys au commandement, et Stéphane da Cruz, après deux passes décisives, a bouclé la marque à la 68e minute.

Mené jusqu'à l'heure de jeu par Belvaux avec le but de Pedro Fernandes, Berbourg a bien failli ne pas en profiter. Le Berdenia s'est ensuite remis à l'endroit (3-1).



Invaincu depuis le 29 août à domicile, Bertrange a été surpris par Junglinster (1-2) et est dépassé par son adversaire au classement. Septième match sans défaite pour Schifflange, qui a écarté Remich-Bous, sans encaisser dans les deux confrontations face au Mosellans (0-2).



Sanem surfe sur la vague, avec un six sur six pour ses deux derniers matches, et six points face au Red-Black Egalité, qui avait certes ouvert la marque, mais avant d'encaisser trois fois de suite de la 38e et la 55e minute (3-2).



Le FC Münsbach a rejoint Remich-Bous (14 pts) après avoir forgé sa troisième victoire face à Wormeldange (3-2). Enfin, Itzig a résisté une mi-temps à Kayl-Tétange, avant de céder (2-0).

D2, Série 1: le Top 5 impérial



Les cinq premiers l'ont emporté, les quatre suivants ont perdu.

Steinfort, 3-0 face à Feulen, et Boevange en recevant Clervaux (5-1), avec un triplé de José Monteiro au premier acte, ont été logiquement les vainqueurs les plus nets de la 19e journée, avec aussi Gilsdorf, qui a gagné 3-0 contre Brouch.



Ell, qui recevait Colmar-Berg, et Hosingen, qui se déplaçait à Larochette, l'ont emporté sur le même score de 2-0, et selon un scenario identique: en marquant un premier but juste avant la pause et le second à la 90e minute.



Wincrange devient redoutable dans les arrêts de jeu: après Gilsdorf, c'est Troisvierges qui s'est incliné (0-1) dans le "money time" face aux Oranges, Gil Azevedo étant le "Zorro" de service pour Wincrange. Useldange a déjà gagné plus de points qu'au premier tour avec une sixième victoire acquise à Diekirch (1-3). Feulen, Colmar-Berg, Larochette et Diekirch, tous battus par une équipe du Top cinq, perdent du terrain sur le haut du tableau

En bas de classement, Gilsdorf a remporté (3-0) le match qu'il fallait gagner face à la lanterne rouge, Brouch.

D2, Série 2: Biwer se frotte les mains



Le leader, la Jeunesse Biwer a porté son avance de un à trois points sur ses deux poursuivants, Mensdorf et l'ASL Porto, qui se sont neutralisés.

Un seul but marqué pour les trois premiers, et il est en faveur de Biwer, qui a dû se contenter d'une réalisation chanceuse, sur un faux rebond dans la surface de réparation, selon les dires d'Artur Marques, le coach de Moutfort-Medingen; il est l'oeuvre d'Eric Schettgen.



Les deux poursuivants du leader, l'ASL Porto et le Syra Mensdorf, se sont quittés sur un nul blanc, dans un duel sans trop d'occasions, mais avec un arbitre qui a généreusement distribué dix cartons jaunes dans un match très correct, selon Claude Leogrande, l'entraîneur de Mensdorf.



On a assisté à la deuxième victoire consécutive et sans prendre de but pour Aspelt, vainqueur d'Echternach (2-0). Même score pour le Luna Oberkorn, qui a scellé le score final (2-0) déjà après 35 minutes face à Ehlerange, qui restait pourtant sur trois matches sans défaite. Merl-Belair a aligné une septième victoire à domicile face au CS Oberkorn (4-1).



Ce mercredi a aussi accouché du premier succès (3-0) de Bettembourg depuis le 27 novembre face à Ehnen, à la recherche d'un second souffle, et que son adversaire d'un soir talonne à présent au classement. Avec Bettembourg, Schouweiler est l'autre équipe de bas de tableau à avoir fait fructifier son capital: après une course-poursuite de 85 minutes, l'Etoile, mené depuis la 7e minute, a égalisé face à Berdorf-Consdorf dans le "money time" (2-2).