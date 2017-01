A l'instar de ses devancières, la 19e édition de l'Euro-Meet, de ce vendredi à dimanche à la Coque, réunira une belle brochette de stars de la natation mondiale, en plus des meilleurs représentants luxembourgeois, devant un public qui s'annonce, comme chaque année, aussi nombreux que passionné.

Des champions olympiques, des détenteurs de records du monde aussi bien que d'authentiques promesses de la natation mondiale fenderont ce week-end les flots de la piscine du Kirchberg, au côté des Stacchiotti, Carnol, Henx ou autre Olivier.

Pour la plupart des participants, cet Euro-Meet constituera un vrai test grandeur nature dans l'optique des 17es Championnats du monde en grand bassin, programmés cette année à Budapest, du 14 au 30 juillet.



Côté luxembourgeois, on relève les participations de Raphaël Stacchiotti, Laurent Carnol, Julien Henx et Pit Brandenburger, ainsi que chez les filles, de Monique Olivier et Eline Vandenbossche. La grande absente sera Julie Meynen, pourtant inscrite au départ, mais qui a finalement renoncé car... son vol des Etats-Unis vers l'Europe a été annulé!

Si le public luxembourgeois tiendra bien évidemment à l'oeil les performances des représentants locaux, il aura aussi, et peut-être surtout, les yeux de Chimène pour les stars qui vont débarquer au Kirchberg.

Parmi la kyrielle de grands noms présents ce week-end, citons, chez les hommes, le Hongrois Laszlo Cseh, six fois médaillé olympique et multiple champion d'Europe et du monde, les Allemands Philipp Heintz et Marco Koch, aux palmarès aussi impressionnants, les Français Camille Lacourt et Mehdy Metella, l'Italien Marco Orsi, ou encore les Britanniques Adam Peaty, Benjamin Proud, Chris Walker-Hebborn et Duncan Scott.



Les filles ne seront pas en reste avec, là aussi, un plateau des plus relevés. Jugez du peu, avec la présence de la Suédoise Sarah Sjöström, médaillée d'or à Rio sur 100m papillon et détentrice du record du monde de la discipline, les Hongroises Katinka Hosszu, triple médaillée d'or olympique, et Zsuzsanna Jakabos, les Italiennes Sylvia Di Pietro, Ilaria Bianchi et Erika Ferraioli, les Françaises Charlotte Bonnet et Mélanie Henique, l'Ukrainienne Daryna Zevina, les Britanniques Siobhan-Marie O'Connor et Hannah Miley ou l'Allemande Jenny Mensing.

En 2016, année olympique, 38 records de l'Euro-Meet avaient été battus. Combien seront-ils cette année, sachant qu'avec quelque 2.400 départs, cette 19e édition en comptabilise environ 500 de moins que les années précédentes.



Enfin, il est évident que l'événement devra cette année faire face à la redoutable concurrence des Championnats du monde de cyclo-cross, qui se dérouleront à Belvaux, à quelques encâblures seulement du Kirchberg.

LE PROGRAMME

Vendredi



16h: 400m 4 Nages (h et d), séries du 200m papillon (h et d), 800m nage libre dames, 1.500m nage libre hommes, 50m dos (h et d) et 50m papillon (h et d)

Samedi



8h30: séries du 50m brasse, du 50m papillon, du 200m nage libre, du 100m dos, du 200m 4 Nages, du 200m brasse, du 200m papillon, du 50m nage libre et du 50m dos (toutes h et d), et finale du 4x100m nage libre

17h: finales du 50m brasse, du 50m papillon, du 200m nage libre, du 100m dos, du 200m 4 Nages, du 200m brasse, du 200m papillon, du 50m nage libre et du 50m dos (toutes h et d)

Dimanche

8h30: séries du 400m nage libre, du 100m papillon, du 100m brasse, du 100m nage libre, du 200m dos (toutes h et d), et finale du 4x100m 4 Nages



16h: finales du 400m nage libre, du 100m papillon, du 100m brasse, du 100m nage libre, du 200m dos (toutes h et d)