En Série 1, Steinfort et Boevange ont accrû leur avance sur la meute, à présent menée par Ell et Hosingen. Au sud, Biwer, Mensdorf et l'AS Luxembourg-Porto confirment leur place sur le podium, alors qu'Aspelt, quatrième, est à trois points dudit podium.

Par Daniel Pechon

Série 1: Ell grimpe encore

La balade en tête de Steinfort, large vainqueur (6-0) de Diekirch, se poursuit en toute tranquillité. Claudio Furtado, le «serial buteur» du Sporting, a fait tourner la tête des défenseurs des Young Boys en marquant quatre buts dans la première demi-heure. Loin derrière, à... onze points, Boevange s'est affirmé un peu de plus à la deuxième place après avoir dominé (3-1) Feulen. A l'occasion de ce sixième succès consécutif à l'extérieur, Boevange a fait la différence avant la 40e minute, grâce aux trois buts de Leo Loos, Josh Becker et Kevin Brosius.

En fond de tableau après quatre journées, Ell poursuit sa remontée et atteint pour la première fois la troisième place de la hiérarchie, après sa victoire (3-2) à Larochette. Les cinq buts de la rencontre sont tombés en seconde période. Larochette a mené deux fois (1-0 et 2-1), avec les buts de Marcio Dias et Nuno dos Santos, et Ell a répliqué en égalisant par Guillaume Lecomte sur penalty (1-1), et Rodrigue Volckaert, avant que Joé Frisch, à quelques instants du coup de sifflet final, marque le but de la victoire pour les Mauves (2-3).

Avec trois victoires consécutives et un feu d'artifice de 17 buts, Hosingen rentre dans le Top 4 avec un dernier succès un peu particulier à Brouch. D'abord muet durant la première demi-heure, le FCAS a déroulé ensuite, en inscrivant... huit buts, dont trois via René Diederich, entre la 30e et la 65e minute, soit pratiquement un but toutes les quatre minutes, avant de redevenir muet et laisser Brouch réduire la marque à 2-8.

Avec le gain de deux places, Useldange est désormais sixième. La Jeunesse a tout gagné depuis la reprise, et a encaissé son premier but du second tour à Colmar-Berg (signé César da Costa). Le but de la victoire (1-2) est tombé à la 88e minute.



Ce dimanche a marqué le premier succès de Clervaux! Le score final du match (3-1) face à Troisvierges était déjà connu après 31 minutes. But pour Clervaux de Ricardo Polanco (1-0, 8e), Steve Schrantz (2-1, 14e) et Carlos Viegas sur penalty (3-1, 31e).

Gilsdorf a ouvert la marque par Dany Botelho à Wincrange, qui a égalisé par Bruno Nunes Brinca. Réduit à dix à l'heure de jeu, puis à neuf avec l'exclusion de son gardien (80e), Wincrange a émergé dans les arrêts de jeu. En cinq minutes totalement folles, Gilsdorf s'est vu refuser un but, et sur le contre, Tiago Ferreira a donné l'avance aux Oranges à 2-1. Deux minutes plus tard (90+3), Laurent Koetz scellait le score à 3-1.



Série 2: Schouweiler poursuit son élan

Biwer a confirmé sa première place (à condition bien évidemment que le résultat du match Biwer - Bettembourg soit entériné par le tribunal fédéral de la FLF) et son statut de meilleure ligne offensive, en infligeant sa plus nette défaite de la saison à Ehnen (4-0). Christian Weis, auteir d'un triplé, et Maurice Bolmer ont été les buteurs du leader.

L'ASL Porto a chassé les doutes et a passé avec succès le cap de Merl-Belair, qui était invaincu depuis huit matches. Le Red Star avait été la première équipe à accrocher l'ASL Porto dans ce championnat (0-0 à l'aller lors de la 6e journée). Le seul but du match, et même des deux confrontations, a été inscrit à l'heure de jeu par Keywene Furtado (1-0).

Mensdorf, qui avait aussi perdu son brevet d'invincibilité au match aller face à son adversaire du jour, Berdorf-Consdorf, a dû se montrer patient pour prendre sa revanche. Mené depuis la 7e minute par le but de Miles Gehrke, le Syra a fait basculer le score en seconde période avec des buts de Damien Steinmetz et un doublé de Yassin Rachidi, dont un coup-franc des 25 mètres en pleine lucarne (1-3).

Privé des trois points depuis depuis trois matches, Aspelt a retrouvé le chemin du succès face à Moutfort (4-0). On en est à présent à 450 minutes sans marquer pour Moutfort-Medingen! Dans le derby des deux clubs d'Oberkorn, les buts du match ont été inscrits par le Luna dans le troisième quart d'heure par José Pires (34e) et Nene Costa (43e) (CSO - Luna 0-2).

Dans la seconde partie du classement, seules deux équipes ont fait progresser leur capital points: Echternach et Schouweiler. Après avoir récolté sept de ses onze points lors de ses six dernières sorties, Schouweiler, mal au point(s) à la trêve, peut continuer à espérer. L'Etoile a conquis son troisième succès de la saison face à Bettembourg (3-2). Les cinq buts du match sont tombés en seconde période: Gigi da Costa Flaminio, auteur déjà de l'ouverture, a inscrit le 3-2 de la victoire sur penalty dans les arrêts de jeu, alors que Damien Tria avait signé le but du 2-1.

Enfin, tout était marqué avant la 36e minute entre Echternach et Ehlerange (1-1). Duarte Malgalhaes a ouvert la marque pour le Daring, et Filipe Viera Castro égalisé.