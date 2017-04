En Série 1, Erpeldange accroît son avance sur Steinsel, accroché par Lorentzweiler. En Série 2, Mühlenbach a fait un pas vers le titre, tandis que Bertrange remet un pied sur le podium et que Münsbach file vers la Division 2.



Par Daniel Pechon



Série 1: Erpeldange prolifique, Vianden mal payé



Dans le duel des extrêmes, le FC Erpeldange n'a pas fait dans le détail face à Walferdange. Deux doublés, signés Antonio Fonseca, avant la pause, et Kylan Chalumeau en l'espace de 15 minutes au début du second acte, ont fait grimper la marque à 4-0, avant que Charles Leweck et Daniel da Cunha donnent au score son allure définitive (6-0).

Dernière équipe invaincue à domicile, Steinsel a été malmené (1-1) sur son terrain par Lorentzweiler, qui avait déjà éliminé l'Alisontia en Coupe en octobre. Après une bonne entame de match avec le but de Danny de Sousa, Steinsel a perdu progressivement le fil pour être rejoint à la 75e minute, suite au but inscrit par Patrick Neves. Un bon point pour Lorentzweiler mais qui, paradoxe, perd trois places dans la hiérarchie de la Série 1.



En retard de deux points sur Erpeldange, Steinsel est à présent talonné par Lintgen, qui aligne une cinquième victoire de suite. Face à Mertzig, le Minerva a rapidement pris les devants par David da Mota et Ediclei da Silva, avant la réduction du score d'Edgar da Silva (2-1).

Opposé à Schieren, Mersch a rapidement pris les devants, grâce aux buts de Kevin Madeira (6e) et Alison Martins (34e), mais n'a assuré son succès qu'en toute fin de partie avec les réalisations de Fabio Gaspar (85e) et Gary Kolkes (90e). La Jeunesse avait réduit la marque à 2-1 à la 47e minute (4-1). Avec 20 buts inscrits en quatre matches, la ligne offensive du Marisca est devenue la plus efficace à domicile (30 buts) devant Steinsel.

Mené 0-1, et puis 1-2, score à la pause, à Bastendorf, le FC Kehlen a d'abord assuré son quatrième match sans défaite avec l'égalisation de Tom Hellenbrand (70e), avant de prendre pour la première fois et définitivement l'avantage avec le but Joé Ludovicy (78e) (2-3).



Invaincu depuis le 16 octobre à domicile, Medernach s'est contenté d'un but inscrit par Stephan Morgado pour battre Vianden, qui méritait mieux. Un échec sans conséquence pour l'Orania, car combiné aux défaites de Schieren et Pratz-Redange, battu 0-2 par Äischdall. L'Alliance a ainsi confirmé son statut de meilleure défense à l'extérieur, et de troisième meilleure équipe en déplacement avec 18 points récoltés.

Série 2: Schifflange enfonce Münsbach, Tao héros à Belvaux



Mühlenbach a repris de l'avance sur Berbourg, son premier poursuivant, écarté sur un sec et sans appel 4-0 par les Blue Boys. Un doublé de Mitko Hot avant la pause, un penalty converti par Fahrudin Kuduzoic provoqué par Antonin de Sousa ensuite, ce dernier lui-même auteur du dernier but, ont fait grimper la marque à 4-0 avec une ligne offensive de Berbourg muette pour la première fois de la saison. Mühlenbach est le seul vainqueur de la 18e journée dans le trio de tête, avec la défaite de Kayl-Tétange.

De retour sur le podium, Bertrange a pris le temps face à Kayl-Tétange. Mené depuis la 5e minute, le Sporting a retourné la marque seulement dans la dernière demi-heure (2-1). Il s'agit là de la troisième défaite en cinq sorties pour l'Union 05.



Dimanche a sonné le réveil impressionnant de Weiler-la-Tour en bas de tableau. Les Yellow Boys viennent de battre coup sur coup deux équipes du Top 5, Bertrange, puis Junglinster, invaincu depuis huit matches, grâce à un doublé de Stéphane da Cruz inscrit en seconde période (2-0). Trois nouveaux points qui font sortir Weiler-la-Tour de la zone rouge.

Sursaut aussi, et avec efficacité, du CS Sanem, qui était privé de succès depuis le 11 novembre! Le CS a assommé Wormeldange en deux rafales de trois buts. Michael Golette (12e), Danielson da Veiga (15e) et Pierre Maury (29e) ont fait monter le score à 0-3 à la demi-heure. Après la réduction du score de Ben Polidori (1-3, 62e), Samel Bibuljica (76e et 85e) et Jérôme Cardarelii ont ajouté trois autres buts dans le dernier quart d'heure (1-6). Rapidement mené par Munsbach, Schifflange a pu compter sur Tony Lopes, le buteur maison du second tour, pour inverser le score à 2-1. C'est le sixième match sans défaite des Jaune et Vert.

Tony Augusto Lopes (Schifflange, en jaune) contrôle le ballon devant Steven Baskewitsch (Münsbach)

Photo: Michel Dell'Aiera

James Tao a été le héros à Belvaux, auteur d'abord de l'ouverture du score à la 5e minute. Remich-Bous a égalisé par Michel Bucolo, mais James Tao n'a pas tremblé en transformant un penalty.... 90 minutes après son premier but (90+5). Belvaux poursuit sa remontée avec 13 points sur 18, seul Mühlenbach a fait mieux avec 14 sur 18.

Battu à une seule et unique reprise lors de ses six derniers déplacements (c'était à Mühlenbach), Itzig a empoché trois points importants pour son maintien au Red-Black Egalité. Le Blo-Wäiss a inscrit deux buts en cinq minutes avant la pause par Sam Felten et un coup franc transformé par Sven Schiltz, puis un troisième juste après par Steve Vermeer. Le Red-Black Egalité a réduit le score à la 50e minute (1-3).