Le F91 Dudelange a encore laissé des plumes lors de la 16e journée de BGL Ligue en concédant le match nul sur la pelouse de Mondorf (1-1). Le Fola aussi a été tenu en échec, à Niederkorn (2-2), alors que Käerjéng est sorti de la zone rouge. Ce dimanche, Differdange aura l'occasion de prendre le leadership à condition de battre la Jeunesse.

Par Didier Hiégel

Le duel de ce dimanche qui opposera la Jeunesse au FCD03, en clôture de cette étape du championnat, pourrait permettre aux Differdangeois, en cas de victoire, de prendre les commandes du championnat car Dudelange s'est à nouveau pris les pieds dans le tapis. Après son échec sur la pelouse de Käerjéng pour la reprise, les hommes de Dino Toppmöller ont ramé pour collecter un point sur la pelouse de Mondorf.

Un partout à l'aller, et un deuxième match nul au retour (2-2), ce samedi au stade Jos Haupert, le Fola n'est de nouveau pas parvenu à se débarrasser d'une équipe du Progrès qui s'accroche à une quatrième place qui pourrait être synonyme d'aventure européenne l'été prochain. Ezequiel Cabral a donné l'avantage à la troupe d'Arno Bonvini (23e) et il a fallu attendre la 69e minute pour assister à l'égalisation de Mélisse. Six minutes plus tard, Benzouien se blessait et laissait ses partenaires à dix, les trois changements ayant été effectués.

Avec cinq points sur neuf possibles, le F91 n'a plus la carburation d'un futur champion.

OlivierThill, buteur ce samedi, échappe à Ronny Souto et Enes Mahmutovic.

Photo: Fernand Konnen

Hadji, muet pour la reprise mais buteur à Rosport, avait pourtant repris ses bonnes habitudes en ouvrant le score pour inscrire ainsi son 15e but en championnat . Au cours d'un match d'excellente facture, la formation de Paolo Amodio s'est d'abord reprise pour ensuite se porter aux commandes grâce à Olivier Thill (50e) et à Garos (78e). Le dernier mot est revenu à un Françoise, intenable sur son flanc gauche (88e), qui permet aux siens de limiter la casse. Les deux équipes conservent ainsi leurs positions au classement.

Ce deuxième point pris par Niederkorn face à une formation du haut de classement permet tout juste aux Jaune et Noir de maintenir la concurrence à une courte distance. Strassen, cinquième, accuse désormais un point de retard après son succès face une formation de Rumelange qui vient d'enregistrer sa troisième défaite consécutive depuis la reprise. L'UNA a réglé le sort de la troupe de Christian Joachim en huit minutes (48e et 56e), le temps pour Lourenco d'affirmer qu'il était bel et bien de retour après la blessure qui lui a gâché sa première partie de saison.

Kaërjéng: sept points sur neuf!

Le portier rosportois Niklas Bürger limite les dégâts devant Michael Barbosa mais Käerjéng va faire la bonne opération dans le bas du classement.

Photo: Fabrizio Munisso

Première mi-temps très agréable à Pétange avec la volonté de la part des deux équipes d'aller de l'avant. Le RM Hamm Benfica a pris l'avantage sur un penalty. Encore un penalty concédé par le Titus après ceux de Dudelange. Encore un penalty inutile quand Mathias a accroché Schneider qui ne représentait pas un danger réel. Il était trop excentré. Bertino Cabral s'est chargé de la transformation (26e) et se montrera décisif en toute fin de match lorsque Martins va déborder une dernière fois pour servir son attaquant sur un plateau (1-2, 90+3). Auparavant, Kettenmeyer avait connu un match difficile: en ratant d'abord un penalty (36e), suite à une faute commise sur Baier, et en se faisant exclure dans le dernier quart d'heure en étant le dernier homme.

Handzic avait égalisé à la 64e minute d'une frappe de vingt mètres alors que le gardien était trop avancé alors que le RMHB avait le match en main.

Sept points en trois sorties: Käerjéng surfe sur la vague d'une entame d'année réussie face à Dudelange (1-1). Lors d'un duel ô combien important face à un rival direct, dans la lutte contre la relégation, Dan Theis, le coach de l'UNK, s'est rappelé aux bons souvenirs de son ancien club en s'emparant des trois points (2-1). Après avoir encaissé un but de l'inévitable Karapetian, auteur de son onzième but (6e), Käerjéng est revenu à partité grâce à Alunni (15e) et quitte la zone rouge suite à un but de Dublin (45e) et à une solide deuxième période sur le plan défensif.

Complètement moribond à la fin de l'année 2016, l'UNK revit et donne des idées à Canach qui s'accroche à la roue de Rosport et de Rumelange. L'équipe de Patrick Maurer a conquis sa troisième victoire de la saison (3-2) face à une équipe du Racing qui vient d'enregistrer sa cinquième défaite d'affilée!

Un doublé de Ferro et une réalisation de Lefranc entretiennent l'espoir avant d'aller défier Differdange.

Les résultats de la 16e journée

Samedi 25 février

Progrès - Fola 2-2

Strassen - Rumelange 2-0

Rosport - Käerjéng 1-2

Mondorf - Dudelange 1-1

Canach - Racing 3-2

Titus Pétange - RM Hamm Benfica 1-2

Ce dimanche 26 février à 16h

Jeunesse - Differdange

Le classement

1. Dudelange 38 points

2. Differdange (-1 match) 37

3. Fola 35

4. Progrès 24

5. Strassen 23

6. Titus Pétange 21

7. Jeunesse (-1) 21

8. RFCUL 18

9. RM Hamm Benfica 18



10. Mondorf 18

11. Käerjéng 16

12. Rumelange 14

13. Rosport 12

14. Canach 12



La 17e journée

Le dimanche 3 mars

Dudelange - RM Hamm Benfica

Racing - Titus Pétange

Differdange - Canach

Fola - Strassen

Käerjéng - Progrès

Mondorf - Rosport

Rumelange - Jeunesse