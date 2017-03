Vainqueur de Troisvierges, Steinfort continue de se balader en tête de la série 1. Boevange a dominé Diekirch et s'isole un peu plus à la deuxième place. En série 2, le suspense reste entier. L'ASL Luxembourg est toujours premier mais Biwer s'empare de la deuxième place.

Par Daniel Pechon



Série 1: victoire inutile pour Larochette?

Face à Troisvierges, Steinfort a inscrit ses trois buts par Maximo Mendes (15e), Humberto Carvalho (48e) et Claudio Furtado (51e). Huitième victoire (sur 13) avec trois buts d'écart pour le Sporting. Boevange a confirmé sa bonne forme et sa deuxième place en écartant Diekirch avec deux buts de José Monteiro, un par mi-temps. Un match de plus sans encaisser pour Mike Ewertz, le gardien de Boevange qui dépasse les 450 minutes d'invincibilité.

Cela va moins bien pour Feulen qui a livré une prestation bien terne face à Gilsdorf, surprenant vainqueur avec des buts de Dany Botelho et Edwin Muratovic (0-2). Feulen reste cependant bien installé à la troisième place, avec ses trois poursuivants battus. Colmar-Berg défait 1-2 à Larochette pourrait cependant être amené à rejouer son match suite à une faute technique d'arbitrage. Tandis que Ell a subi sa première défaite du second tour à Wincrange, perdant six points et encaissant sept buts en deux matchs face aux Nordistes.

En bas de tableau, Useldange a dû patienter 50 minutes avant de trouver la faille dans la défense de Brouch avec un penalty de Melvin Gegic, qui avait déjà libéré son équipe sur penalty la semaine dernière. Mica Simon et Luca Denelle ont ajouté dans la foulée deux buts (0-3). Neuf points sur neuf pour Useldange.

Clervaux a subi sa troisième défaite consécutive à domicile par un but d'écart et a fait douter dimanche son adversaire, Hosingen, jusque dans les dernières minutes. Après un début de rencontre express, le Clarvarallis avait déjà inscrit deux buts par Carlos Viegas (sur penalty) et Patrick Rosa après 25 minutes. Hosingen a ensuite accéléré et inversé le score in extremis à la...88e minute.

Série 2: l'ASL Porto s'en contentera



Solide défensivement, l'ASL Luxembourg, le leader, brille rarement offensivement (7e attaque de la série) et s'est contenté d'un seul but de Tiago Pragana (46e) pour s'imposer face à Echternach comme au match aller (1-0). Un but qui permet à l'ASL de s'isoler en tête. Car Aspelt, qui restait sur 11 matchs sans défaite a été surpris sur sa pelouse par Biwer. Alberto da Veiga avait lancé les Red Boys en ouvrant le score. Biwer a réagi et en quatre minutes avec des buts de Daniel Dias (penalty, 44e) et Olivier Lickes (45+2) a inversé la tendance. Rodrick Bokeli sur penalty, a remis les équipes à égalité. A peine cinq minutes car Christian Weis a redonné l'avance à Biwer (2-3), vainqueur cinq fois lors de ses cinq dernières sorties.

Biwer grimpe sur la deuxième marche profitant du partage de Mensdorf face à Bettembourg. Ce fut compliqué pour le Syra qui comptait deux buts de retard à la demi-heure après les buts de Mateo Lumare et Chris Vazzoler. Deux penalties transformés par Théo Ramsden ont effacé le retard de Mensdorf à l'heure de jeu. Partage logique sur les 90 minutes mais Guillaume Malinger, 18 ans, le gardien du Syra a encore sorti la balle de match à la 88e (2-2).

Berdorf/Consdorf et le Luna Oberkorn ont mené chacun à leur tour. Premier à marquer, Bibi Lopes a propulsé le BC01 devant et le Luna a a fait basculer le match avec deux buts tombés juste après la pause et marqués en 10 minutes par José Pires d'une tête après un corner (47e) puis Telmo Varela sur un geste technique (56e). Rui Miguel Pinto Da Silva a mis les deux équipes dos à dos (2-2).

Ehlerange, qui sortait de deux défaites consécutives, une première cette saison et après avoir encaissé six fois à Biwer la journée précédente, s'est remis à l'endroit en prenant la mesure d'Ehnen. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ricardo Jorge Sousa Oliveira (1-0). Deuxième défaite consécutive du Vinesca sur le score de 0-1.

En bas de tableau, mauvaise journée pour Ehnen et Echternach, seules équipes battues parmi les équipes classées sous la cinquième place...

Le CS Oberkorn et Moutfort se sont quitté sans marquer de but (0-0). Moutfort n'a toujours inscrit que cinq buts en déplacement et a gagné son second point à l'extérieur de la saison après celui glané à Ehlerange. Quatre sur six pour le CSO qui n'a rien encaissé en deux matchs.

Enfin, mené par un penalty tombé juste après la pause face à Merl, Schouweiler y a cru jusqu'au bout. Bob Erpelding a inscrit le but que plus personne n'espérait à l'Etoile à la 90e minute, alors que les Red Star restait sur quatre victoires consécutives (1-1).