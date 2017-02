(DH) - Le Swift tenait pourtant le bon bout à Sandweiler mais les locaux se sont repris pour s'imposer (4-3). La 15e journée de Promotion d'Honneur a vu un nouveau succès de l'US Esch et une équipe de Rodange qui a redressé la barre.

Hesperange avait repris le championnat par le bon bout, le week-end dernier, mais en prenant difficilement la mesure de Bissen (2-1), ils ont enchaîné ce samedi par un revers face à un adversaire autrement plus difficile à manœuvrer: Sandweiler.

Les hommes de Serge Wolf sont pourtant rentrés aux vestiaires avec l'avantage à la pause (2-1), grâce à Dauphin (5e) et à Swistek (18e s.p.). Sur une pelouse difficile à jouer, Hesperange a déjoué et laissé son adversaire prendre les devants en seconde période. Sangaré avait égalisé et montré la voie à suivre à la troupe de Vitor Pereira qui ont retourné la situation en leur faveur par l'intermédiaire de Neves (58e) et Andrade, auteur d'un doublé (70e et 90e). La réduction du score de Fehlen en toute de fin de match n'a pas atténué la déception des visiteurs

Ce revers du Swift lui fait perdre sa position dans le top 3 au profit de son adversaire du jour mais aussi de Rodange qui s'est remis la tête à l'endroit après sa sortie de route du côté de Grevenmacher (0-3). Mertert-Wasserbillig (11e) n'a pas résisté aux coups de boutoir des expérimentés Hornuss (5e) et Zéwé (34e s.p.).

L'US Esch, quant à elle, poursuit son parcours de leader souverain en décrochant son douzième succès sur la pelouse de Mamer en s'imposant (Dione 45e, Martins 57e).

Cinq équipes se tiennent en cinq points derrière le promu eschois. Etzella est sur les talons du Swift et peut remercier Kadrija d'avoir inscrit un penalty en toute fin de match à Norden. Wiltz aussi reste dans le coup avec 27 points mais les anciens sociétaires de BGL Ligue se sont faits des frayeurs à Bissen, l'avant-dernier. C'est Evertz qui a sauvé le point du match nul au bout du temps additionnel (90+8).

Mefail Kadrija a offert les trois points à Ettelbruck.

Photo: Ben Majerus

Incapable de battre une formation de Beggen qui n'a pas l'intention de lâcher l'affaire, Hostert se fait décrocher au classement. Rougeaux pensait avoir fait le plus difficile (2-1, 84e), mais Feik, sur penalty, a offert le cinquième points aux Canaris de Paulo Gomes.

Surprenant et net vainqueur de Rodange, Grevenmacher a de nouveau chuté. Il a fallu tout le flair de Piskor pour faire basculer cette rencontre de bas de classement.

Les résultats de la 15e journée

FC Mamer - US Esch 0-2

FC Mondercange - CS Grevenmacher 1-0

Atert Bissen - FC Wiltz 2-2

US Sandweiler - Swift 4-3

Avenir Beggen - US Hostert 2-2

FF Norden 02 - Etzella Ettelbruck 0-1

Union Mertert-Wasserbillig - FC Rodange 0-2

La 16 journée

US EschMertert - Mertert-Wasserbillig

Hostert - Norden 02

Grevenmacher - Bissen

Rodange - Mondercange

Etzella - Mamer

Wiltz - Sandweiler

Swift - Beggen