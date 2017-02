(ER) - Cinq points séparent Rosportois et Rumelangeois qui s'affrontent ce dimanche lors de la journée de reprise. En cas de succès, l'USR peut frapper un grand coup dans la course au maintien à l'instar de ce qui s'est produit en... février 2016 du côté de Wiltz.



Christian, ce déplacement à Rosport peut déjà marquer un tournant dans la course au maintien?



Nous allons affronter un adversaire direct. On se retrouve pratiquement dans la même situation que l'an dernier. Pour la reprise, nous avions affronté Wiltz et ce match s'était bien passé puisque nous avions gagné 1-0. Nous avions creusé l'écart par rapport aux Nordistes dans la course au maintien. J'espère connaître le même scénario ce dimanche car au cours des prochains matches, nous allons affronter le Progrès, Strassen et la Jeunesse, ce sont des rencontres à l'issue desquelles on n'est pas certain d'empocher les trois points.



Pour ce premier match de l'année 2017, disposez-vous de toutes vos forces vives?

Malheureusement non. Notre recrue hivernale, Idir Mokrani, souffre d'une élongation aux adducteurs, il sera absent entre trois et quatre semaines. On espérait qu'il soit opérationnel car il s'est très bien intégré au groupe. Sur le plan offensif, on attend beaucoup de lui.

D'une manière générale, comment jugez-vous votre préparation hivernale avant d'entamer ce second tour de BGL Ligue?

Nous avons très bien travaillé. Les résultats de nos matches amicaux n'ont pas été à la hauteur mais on ne doit pas trop donner d'importance à cela même si c'est toujours mieux d'aligner des résultats positifs. D'ailleurs depuis que je suis à Rumelange, nous n'avons jamais été à la hauteur durant la préparation alors qu'en championnat, la journée de reprise s'est toujours bien passée que ce soit l'été ou l'hiver. Sur les trois derniers matches, je n'ai pas connu la défaite (2 victoires et 1 nul). C'est de bon augure même si nous n'avons jamais affronté le Fola, le F91 ou Differdange. Rumelange sera prêt.

Le programme de la 14e journée de BGL



Samedi à 15h: Progrès - Differdange



Dimanche à 15h: Mondorf - Fola

Dimanche à 15h30: Rosport - Rumelange



Dimanche à 16h

Käerjéng - Dudelange



Jeunesse - RM Hamm Benfica



Strassen - Racing



Canach - Titus Pétange