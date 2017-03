Seul vainqueur du trio de tête, Boevange monte sur la seconde marche du podium, alors que Larochette, Diekirch, Wincrange et Ell progressent encore dans la hiérarchie en Série 1. Dans la Série 2, l'ASL Porto, Aspelt et Mensdorf restent sur la même ligne. En poursuite, Biwer et Merl-Belair pointent à quatre points.

Par Daniel Pechon

SÉRIE 1: BOEVANGE S'AFFIRME



Quoique toujours invaincu, Steinfort a été contraint par Hosingen de céder ses premiers points à domicile, concédant au passage un troisième match nul cette saison. Mené en première période suite au but de Steve Birchen, le Sporting s'est remis à l'endroit dans le premier quart d'heure de la seconde période grâce au doublé de Claudio Furtado. Mais à la 80e minute, Dany Glodt a surgi... (2-2). Paradoxe: malgré sa performance, Hosingen dégringole de trois places, au neuvième rang de la hiérarchie.



Par contre, cette perte de deux unités est sans trop de conséquences pour le leader. Son poursuivant, l'US Feulen a été battu sur son terrain par Ell. Joël Maia (8e, sur penalty) et Joé Frisch (86e) ont inscrit les buts des visiteurs, alors que Pol May s'est montré intraitable dans son but, stoppant même un penalty. Boevange a enfilé six buts à Gilsdorf, avec le triplé de José Monteiro, le doublé de Kevin Brosius et un but de Leo Loos. Cela fait dix-huit buts inscrits à domicile pour Boevange, et treize en deux matches (contre Gilsdorf et Troisvierges).

Folle fin de match de Larochette

Le score était encore de 2-2 à la 87e minute, entre Brouch, qui avait mené deux fois au score (1-0 et 2-1) auparavant, et Larochette, qui a raflé la victoire au finish. Un doublé de Gilson Nascimento et un but de Lecio dos Santos ont fait grimper le score à 2-5 juste avant le coup de sifflet final. Le Rupensia grimpe à la quatrième place.

Un seul but a ponctué la rencontre Clervaux - Useldange: celui inscrit par Yves Lille à la 55e minute, qui offre à la Jeunesse sa première victoire à l'extérieur et lui permet de prendre ses distances sur Troisvierges, onzième.

Le Racing s'est en effet effondré en seconde période face à Diekirch. Après le but de Luis Teixeira et l'égalisation d'Elvis Mujanovic pour Troisvierges, Diekirch a attendu la 50e minute de jeu pour commencer à dérouler et inscrire quatre buts à la queue leu leu (1-5) . Les Young Boys capitalisent 17 points sur leurs huit dernières sorties.

Sous le déluge, Bruno Nuneset Wincrange se sont imposés (2-0) face à l'AS Colmar-Berg de Pol Balthasar (de dos, n°2)

Photo: Serge Daleiden

La fin de rencontre a été faste aussi pour Wincrange. Avec les buts de Pol Peiffer (63e) et Tiago Ferreira (78e), les Oranges ont dominé Colmar-Berg (2-0) et ajoutent un quatrième match d'affilée sans défaite.

SÉRIE 2: DES LEADERS VAINQUEURS, MAIS SANS ÉCLAT



Tir groupé des trois leaders en Série 2! L'ASL Luxembourg, Aspelt et Mensdorf, tous trois vainqueurs, mais sans éclat, ont dû attendre les dernières minutes pour entériner leur succès.



L'ASL Porto a été malmené par Ehnen, qui a ouvert la marque à la 55e minute, alors que le score était encore vierge à la pause. Le Vinesca a encore marqué le but suivant à la 59e minute, mais... contre son camp. Kewyene Furtado a donné une première fois l'avance aux visités (75e). Ehnen s'est accroché en égalisant à 2-2, avant que José Oliveira, à la 85e minute, ne vienne marquer le but de la victoire de l'ASL.

Avec un neuvième match sans défaite, Aspelt a fait tomber Ehlerange à domicile pour la première fois de la saison. Un coup-franc de Mladen Jurcevic avant la pause et un coup de tête du même joueur en fin de match ont offert la victoire aux Red-Boys. Elherange avait instillé le doute, en égalisant par Christian Jung en seconde période. Mensdorf a dû patienter 88 minutes avant d'émerger contre le Luna Oberkorn. Damien Steinmetz, auteur déjà du but d'ouverture, a repris un centre de la tête (2-1).

Derrière les trois leaders, Biwer réalise un beau coup; la Jeunesse a mis la machine en route après la demi-heure de jeu au CS Oberkorn, marquant pratiquement au rythme d'un but toutes les dix minutes de jeu (0-6). Un résultat qui fait monter Biwer à la quatrième place, avec une différence de buts remise au même niveau que celle des trois leaders. Battu 0-3 au premier tour à Moutfort, Berdorf-Consdorf n'a mis qu'un quart d'heure pour se venger du match aller, en menant déjà 3-0; puis, avec, entre autres, les doublés de Yannick Strasser et Bibi Lopes, la marque finale a grimpé jusqu'à 7-0 pour les Sang et Or.

Echternach se donne de l'air

D'abord mené, Merl-Belair a renversé le score face à Bettembourg (2-1), battu une cinquième fois cette saison par un but d'écart.

Enfin, Echternach a conquis sa troisième victoire de la saison, la deuxième face à Schouweiler. Mais ce fut compliqué pour les Jaune et Noir, même si un coup franc victorieux de Mike Tchantchou (6e) avait rapidement donné l'avance au Daring. Après avoir été rattrapé au score (1-1, 38e) et s'être vu réduit à dix joueurs juste avant la pause, Echternach a pu compter sur Andy Mesen, arrivé au mercato, pour arracher les trois points (1-2).