Tous les cadors l'ont emporté lors de la 10e journée. En Série 1, Reisdorf est toujours en tête, talonné par Harlange-Tarchamps, tandis que Beckerich dépasse Heiderscheid-Eschdorf à la troisième place. Dans la Série 2, le CeBra et Koerich-Septfontaines poursuivent leur mano a mano, et c'est le Tricolore qui mène la meute, devant Lasauvage.

Par Daniel Pechon



SÉRIE 1: NICOLAS LUCIEN PUISSANCE SIX



L'US Reisdorf et Heiderscheid-Eschdorf étaient pressés, pour leur match de reprise. Ionut Moroianu a placé Heiderscheid-Eschdorf aux commandes (0-1) dès la cinquième minute, mais il n’a fallu qu’un quart d’heure à Reisdorf pour renverser la vapeur grâce aux buts de Miguel Pereira (13e) et André Tavares (20e), pour, déjà, sceller le score final de la partie (2-1). Une revanche pour Reisdorf, qui avait été battu 1-2 au match aller, concédant pour l'occasion une de ses deux seules défaites à ce jour.



Actuel deuxième de la hiérarchie, Harlange-Tarchamps a soigné sa différence de buts, en atomisant Folschette 10-0, avec six buts de Nicolas Lucien, dont un hat-trick réussi en 21 minutes, trois de Diogo de Pina et le but du 10-0 inscrit par Mathieu Schon.

Drôle de match à Beckerich: menée 0-1 par Bourscheid après 17 minutes, l'équipe locale a tout de suite réagi dès la remise en jeu pour marquer cinq fois, entre la 18e et la 78e minute, avec des buts signés par Bruno Melo et Luis da Silva avant la pause, puis Vitor Ferreira à trois reprises après le repos (5-1). A Wilwerwiltz, Bil David a marqué les trois buts de Rambrouch, dont deux de la tête sur des services de Gil Cailliau, et le troisième sur un centre de Dorian Croix. Jérôme Evrard a réduit la marque pour les locaux en fin de match (1-3).



Perlé et Grevels se sont quittés dos à dos (3-3), mais la déception est plutôt du côté des Ardoisiers, qui menaient 3-1 à quatre minutes du terme. Tom Heynandt a ouvert la marque pour Grevels, avant les trois buts de Perlé. Dans le forcing final, Philippe-Henri Huybrechts et Ben Conrad ont ramené la marque à 3-3 pour l'Excelsior.



SÉRIE 2: LE FESTIVAL DE PAULO MACHADO



Rien ne semble avoir changé en 2017, par rapport à 2016: le CeBra et Koerich-Septonfaines poursuivent leur mano a mano en claquant deux fois moins de buts qu’à l'aller (0-3). Koerich-Septfontaines avait déjà marqué quatre de ses cinq buts après 36 minutes à Schengen, qui a ensuite resserré les lignes (0-5).



Lasauvage, qui avait subi sa seule défaite à domicile du premier tour face à Noertzange, a pris sa revanche et remporté sa victoire la plus nette de la saison face à son adversaire. Knock-out après cinq minutes avec deux buts encaissés, Noertzange a redressé la tête en égalisant juste après la pause (2-2), avant de sombrer par la suite, avec un festival de Paulo Machado, auteur de cinq buts consécutifs en faveur de la Minière, dont les trois premiers sur... penalty, tous placés dans le même coin (2-6).



Duel aérien entre Josemar Moreno Tavares (Lasauvage, en orange) et Cristiano Alexandre Ferreira Marques (Noertzange)

Photo: Serge Daleiden

A Christnach-Waldbillig, le Tricolore Gasperich, mené d’entrée, a marqué deux buts autour de la pause, par Diogo Araujo et Zaid Yatazil, pour entamer son second tour comme le premier, c'est-à-dire par un succès à l’extérieur. Enfin, Dalheim et Clemency se sont séparés sur un nul (0-0), comme au match aller, mais cette fois sans but. Avec, au passage, une deuxième clean sheet consécutive pour l'Etoile Clemency.



LES RÉACTIONS

Jean-Lou Michel (Clemency): «C'était une bonne reprise, face à un adversaire très présent physiquement. Pour moi, on perd deux points: on a quatre à cinq occasions franches contre une seule pour Dalheim, sur un terrain difficile.» Dalheim – Clemency 0-0



Yves Peter (Beckerich): «On est mal rentrés dans le match, et on a commis beaucoup de fautes individuelles. Suite au 0-1 après 17 minutes, les joueurs ont réagi directement. Dès la remise en jeu, on a égalisé. Le réveil avait enfin sonné. A noter que Bourscheid a une meilleure équipe qu’avant la trêve.» Beckerich – Bourscheid 5-0

Lucien Bucari (Folschette): «Evidemment, c’est la déception. Mais mes deux gardiens ne veulent plus jouer pour des raisons familiales. De plus, la préparation a été très difficile, avec plusieurs joueurs qui ont perdu l’envie, et ce, pour des raisons différentes. Dimanche, on était cuits après dix minutes.» Harlange-Tarchamps – Folschette 10-0