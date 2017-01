(ChB) - Sur invitation du professeur Klaus Schwab, fondateur et président du «World Economic Forum» (WEF), le Premier ministre Xavier Bettel a assisté au WEF à Davos du 17 au 19 janvier.

Le WEF a permis au Premier ministre luxembourgeois de rencontrer, en deux journées, de nombreux décideurs politiques et économiques dans un cadre informel et d’aborder les sujets d’actualité politique et économique.



Ainsi, Xavier Bettel a eu une trentaine d’entrevues et a aussi profité de sa présence au WEF pour promouvoir l’attractivité économique du Luxembourg.



Outre des entrevues avec des représentants d’entreprises comme Arcelor-Mittal, Cisco, Google ou Paypal, le Premier ministre a également eu des entretiens avec plusieurs responsables politiques et des représentants d’organisations internationales.

Xavier Bettel a participé à un déjeuner-débat avec des décideurs économiques mondiaux, intitulé «Responsive and responsible leadership in a multipolar world», ainsi qu’à un panel de discussion sur les partenariats en matière de technologies spatiales, pendant lequel le Premier ministre a souligné la détermination du Luxembourg à devenir un hub européen en matière de recherche et d’utilisation des ressources spatiales.

En marge de ses entrevues politiques et économiques, le Premier ministre a présidé un déjeuner avec des jeunes décideurs et entrepreneurs. Les discussions portaient notamment sur les opportunités et défis que la digitalisation présente pour les entrepreneurs du futur.