(BB trad. ChB) - Jeudi soir, lors de la réception organisée par la Chambre des salariés pour le Nouvel An, le président Jean-Claude Reding a porté des idées en faveur d'un pouvoir d'achat plus élevé et d'une plus grande équité en 2017.

Le message n'est pas le bon pour Reding

Pour la CSL, les avantages accordés par le gouvernement aux travailleurs en 2016 ne vont pas dans la bonne direction. Nouveau congé parental, indexation des bourses ou même augmentation du salaire minimum: Jean-Claude Reding estime qu'à travers ces mesures, le message délivré par l'Etat est ni plus ni moins qu'avec le salaire minimum on ne vit pas bien et qu'on doit être tributaires de l'aide sociale pour y arriver.

Pour la réintroduction de l'indexation automatique

Pour renforcer le pouvoir d'achat, la CSL réclame la réintroduction de l'indexation automatique des salaires. Elle notait récemment que le pouvoir d'achat avait diminué considérablement depuis la dernière tranche d'index en octobre 2013 et que, selon ses calculs, un bénéficiaire du salaire social minimum aurait perdu sur cette période un pouvoir d'achat de 1.269 euros.

Le Premier ministre, Xavier Bettel, qui a assisté à la réception, a cependant rappelé que le gouvernement avait déjà fait beaucoup en matière d'index.

Pour les retraités, la CSL plaide pour une "mesure ponctuelle de compensation" étant donné que le fonds de pension est bien garni et que ces derniers ont participé au redressement des finances publiques.