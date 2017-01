(MF avec CBu & ml) – C'est une première depuis 2013 et l'arrivée au pouvoir du gouvernement Bettel. Le Luxembourg a placé cette semaine un emprunt obligataire de 2 milliards d'euros qui va permettre de «maintenir un niveau élevé d'investissements, tout en remboursant dans les mois à venir des prêts venant à échéance», résume Pierre Gramegna, le ministre des Finances (DP).



Rappelons qu'entre 2014 et 2017, le gouvernement Bettel a prévu, notamment via cet emprunt, d'investir jusqu'à 8 milliards de deniers publics. Au final «plus de trois quarts des investissements publics auront été financés par des recettes courantes, et seulement un quart par recours à un emprunt», précise Pierre Gramegna qui voit là un «signe de finances publiques saines et d'une politique budgétaire responsable».

Le nouvel emprunt court sur dix ans et arrivera par conséquent à échéance en février 2027. La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), la Banque Internationale à Luxembourg (BIL), BGL BNP Paribas, Bank of China, Deutsche Bank et la Société Générale ont contribué à l'opération de lancement de l'emprunt obligataire en tant que chefs de file.

600 millions de dettes en plus



Le ministère des Finances se félicite du fait que la demande ait dépassé 3,5 fois l'offre proposée aux investisseurs. Les souscripteurs des emprunts sont -comme pour les opérations similaires par le passé - surtout originaires d'Europe: 32% du Benelux, 27% d'Allemagne, 16% de France. Ces nouveaux emprunts obligataires ne s'adressent pas aux personnes privées mais aux banques, banques centrales et managers de fonds. La solution généralement retenue pour bénéficier d'un coût de financement au taux le plus bas a souligné Pierre Gramegna.

Avant de préciser que ces 2 milliards d'euros ont été empruntés à un taux fixe de 0,74% par an (le coupon de l'emprunt est de 0,625%). C'est le taux d'intérêt le moins élevé jamais contracté par l'Etat luxembourgeois. Même si le Luxembourg s'en tire bien en comparaison à la plupart des pays de l'UE, il reste légèrement supérieur à celui dont bénéficie l'Allemagne. Cela s'explique par l'émission peu fréquente d'emprunts luxembourgeois.



Endéans trois ans, estime Pierre Gramegna, le Luxembourg remboursera 1,4 milliard d'euros. Mais avec cet emprunt, le niveau de la dette de l'Etat s'élèvera de 600 millions d'euros supplémentaires. De sorte qu'à la fin 2017, la dette publique actuellement de 20,5% du PIB passera à 22,5% du PIB.



Mais elle se situerait toujours sous le niveau de 2013 (23,5% du PIB) et clairement sous le seuil de 30% retenu par la coalition dans son programme gouvernemental.Le ministre des Finances a par ailleurs confirmé ne pas avoir contracté de nouveaux crédits bancaires à court terme.



