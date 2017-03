Par Anne Fourney



Le deuxième rendez-vous des Râleurs du TER a eu lieu au ministère du Développement durable et des Infrastructures, à l'invitation de François Bausch. Le ministre a souhaité présenter à la vingtaine de frontaliers les efforts effectués par le Luxembourg en matière de politique des transports.



Les frontaliers connaissent une nouvelle période de crise sur le rail, depuis l'accident ferroviaire du 14 février qui a fait un mort. La circulation des trains est fortement perturbée depuis que les cheminots français, estimant que leur sécurité n'est pas garantie au Luxembourg puisque deux accidents similaires se sont produits en dix ans, refusent de circuler au Luxembourg.



Ce sont donc les CFL qui assurent la liaison avec le Luxembourg depuis Thionville.



L'augmentation des frontaliers n'a pas été anticipée



Le ministre a présenté les grands projets en cours au Grand-Duché afin d'améliorer la circulation et les transports en commun. Le nombre d'emplois au Luxembourg a augmenté régulièrement entre 1990 et 2015, le nombre de travailleurs frontaliers aussi. «Une évolution que les politiques précédents n'ont pas anticipée. Donc les investissements arrivent tard.» Rien qu'entre 2009 et 2015, le nombre de voyageurs en train a augmenté de 32%. «Une bonne nouvelle commercialement pour les CFL, mais dans la réalité il est difficile de faire face», a estimé le ministre.



La stratégie MoDu

La stratégie MoDu a été mise en place par le gouvernement précédent avec des premiers objectifs fixés pour 2020. «Mais il sera très dur de les atteindre en 2020», estime François Bausch. Cette stratégie vise à mettre en valeur la mobilité douce et les transports en commun en réalisant les aménagements nécessaires à leur efficience.

Un système de car sharing est à l'étude avec les CFL, qui permettrait aux frontaliers de partager un véhicule entre la gare et leur destination au Luxembourg.



Pôles d'échanges

Plusieurs pôles d'échanges sont en cours d'aménagement. Ils permettent une correspondance entre différents moyens de transport: train, bus, voiture ou tram. Cela comprend aussi l'aménagement de P+R au Luxembourg et dans les zones frontalières.



Aménagements dans les gares

La mise en place du cadencement en avril 2016 permet de faire circuler six trains par heure aux heures de pointe. Les trains doivent parfois s'arrêter avant leur arrivée en gare de Luxembourg et prennent du retard.



«Nous avons du mal à faire évacuer les trains de la gare car elle est saturée». Des quais supplémentaires sont prévus pour les gares de Luxembourg et Bettembourg, mais il faudra encore deux ans de patience au minimum. D'autre part, le Luxembourg a fait appel à un cabinet spécialisé en Suisse pour analyser les causes de ces retards et optimiser ensuite la circulation de ses trains.



Le ministre avait expliqué récemment le détail des deux milliards d'euros investis par le Luxembourg dans le rail.



La gare de Howald

La gare de Howald sera inaugurée le 10 décembre 2017. Elle permettra de délester une partie du trafic et des voyageurs qui travaillent dans le quartier Cloche d'Or-Gasperich.

Refonte du réseau des bus

Le réseau des bus interurbains et Grande Région va être totalement repensé. Le gouvernement a lancé pour cela une grande enquête sur la mobilité des résidents et des frontaliers. Ce sondage questionnera 40.000 résidents et 45.000 frontaliers sur leurs habitudes en matière de mobilité. Ces données permettront d'adapter des solutions au Grand-Duché.

Covoiturage

Enfin, une application liée à une plateforme de service est actuellement à l'étude afin de mettre en place un système efficace de covoiturage entre frontaliers. Pour améliorer encore la circulation, le ministre souhaite élargir l'autoroute A3/E25 en deux fois trois voies dont une voie serait réservée aux bus et au covoiturage.



«Ce pourrait être la bande d'arrêt d'urgence, qui ne serait employée que durant les heures de pointe.» Le ministre est en pourparlers avec la France pour tâcher de trouver une solution sur ce point.



