(AF) - D'un côté, l'on sait maintenant que le «tourisme du carburant» n'est plus rentable pour le Luxembourg. D'un autre côté, le député CSV Léon Gloden interroge le gouvernement via une question parlementaire sur l'utilité d'agrandir les capacités de stockage de carburants.

En réalité, les capacités de stockage sont très faibles au Luxembourg. L'Agence Internationale de l'Energie et l'UE préconisent une capacité équivalente à 90 jours de stockage de sécurité, c'est-à-dire en plus de ce qui est vendu aux usagers de la route. Or au Luxembourg, nous n'avons que 8 jours de stockage de sécurité possible, expliquent les ministres de l'Environnement et de l'Economie et le secrétaire d'Etat au Développement durable dans une réponse conjointe.

C'est pourquoi le gouvernement veut poursuivre ses projets de nouveaux dépôts pétroliers à Kërjeng (Héierchen) et à Luxembourg-ouest. Un autre projet existe dans l'enceinte du port de Mertert, mais il s'agit d'un chantier privé.







