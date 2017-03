Le Salon international du tourisme à Berlin ( ITB ) est la plus grande plateforme B2B au monde et Francine Closener, secrétaire d’État à l’Économie, s'y est rendue et a fait l'éloge du tourisme luxembourgeois.



Ce salon est la manifestation phare du secteur touristique et rassemble chaque année quelque 10.000 exposants représentant 187 pays sur 160.000 m2. Il est la plus grande plateforme B2B au monde et accueille en quatre jours plus de 120.000 visiteurs professionnels ainsi que 60.000 particuliers.



Pour les professionnels du secteur touristique, c'est un rendez-vous incontournable. Le ministère de l’Économie est traditionnellement présent avec un stand promouvant le Luxembourg.

Ce mercredi, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a visité le stand luxembourgeois et ses partenaires: Château d’Urspelt, Mondorf Domaine Thermal, Hotel Wemperhardt, Le Royal Hotels & Resorts – Luxembourg, LCTO, Excellence Hotels et Luxair.

Elle a déclaré: «Les rendez-vous internationaux comme l’ITB sont des évènements incontournables pour faciliter les échanges avec les professionnels du secteur et pour renforcer la notoriété du Luxembourg et ses nombreux atouts en tant que destination touristique de premier choix.»

Lors de son tour du salon, la secrétaire d’État à l’Économie a également profité de sa présence pour effectuer une visite du stand de l’Hotelstars Union, qui a élaboré le système européen pour une classification uniforme des hôtels, basé sur des directives et des critères communs aux pays participants.

Depuis 2011, le Luxembourg est également membre de l’Hotelstars Union et compte implémenter la classification au Grand-Duché endéans le mois prochain.

