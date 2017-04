Le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, a annoncé lors de l'assemblée générale de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers, vendredi soir à Echternach, le recrutement de 50 pompiers professionnels supplémentaires cette année.

C'est dans le cadre de la réforme des services de secours que Dan Kersch a annoncé le recrutement de ces 50 soldats du feu supplémentaires. Soucieux de garantir au futur Corps grand-ducal d'incendie et de secours -le fameux CGDIS- les ressources nécessaires pour assurer au mieux la sécurité des citoyens, ces agents seront ensuite repris par le futur établissement public.

Dans son discours, Dan Kersch a notamment évoqué les remarques du Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi instituant la réforme des services de secours. Elles concernent particulièrement la sauvegarde de l'autonomie communale, le transfert des biens mobiliers et immobiliers vers le futur CGDIS et le statut accordé aux pompiers professionnels et aux pompiers volontaires.

Suite aux échanges constructifs avec le Conseil d'Etat et après une dizaine de réunions au sein de la Commission des affaires intérieures de la Chambre des députés, les travaux législatifs ont abouti avec l'adoption d'une centaine d'amendements le 24 avril, de sorte que la réforme pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

«Le projet de loi instaurera des mesures en faveur de vous volontaires, ceci en guise de reconnaissance pour votre engagement quotidien au sein des services de secours» a souligné le ministre.



«La valorisation et la reconnaissance du bénévolat étant un des fils rouges de la réforme.» Toutes les mesures pécuniaires, telles que les indemnités, l’allocation de reconnaissance et le remboursement d’assurances complémentaires seront exemptes d'impôts. De plus, le remboursement de l’assurance prévoyance-vieillesse et l’assurance maladie privée complémentaire sont cumulables jusqu’à 1.600 euros par an, montant ajusté au coût de la vie.

«En outre, il importe de garantir le traitement égal entre pompiers volontaires et professionnels» a rajouté le ministre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.