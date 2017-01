(VO) - Suite aux deux pétitions portant sur la langue luxembourgeoise dans le courant de l'année 2016, un débat sur le sujet a lieu ce lundi à la Chambre des députés. Retour sur ces deux pétitions et sur l'impact qu'elles ont eu sur le pays.

Les deux pétitions portent sur un thème commun: la place de la langue luxembourgeoise dans le paysage administratif et judiciaire du pays.



La première pétition, la 698, a beaucoup fait parler d'elle. Déposée fin août à la Chambre des députés et clôturée le 24 octobre, elle a battu tous les records puisqu'elle a obtenu 14.683 signatures.

Elle plaidait en faveur de la place de la langue luxembourgeoise et demandait que celle-ci devienne la première langue nationale du pays avant l'allemand et le français. Son initiateur, Lucien Welter, veut "sauver la langue luxembourgeoise avant qu'elle ne disparaisse".



La deuxième pétition porte le numéro 725 et défend le point de vue contraire: "NON à la langue luxembourgeoise comme première langue officielle en matière administrative et judiciaire".



Clôturée depuis le 6 décembre dernier, elle prône l'ouverture d'esprit et les intérêts économiques du pays. Son auteur, Joseph Schloesser, s'exprime en ces termes: " Il est essentiel que le contact s’établisse dans une langue compréhensible pour tous et les formulaires administratifs et autres documents officiels devront être rédigés, dans l’une des trois langues, obligatoires, enseignées à l’école".

Elle a, quant à elle, obtenu bien moins de signatures que la 698 puisqu'elle a récolté 5.182 signatures.



Ce lundi, les auteurs de ces deux pétitions se présentent successivement à la Chambre des députés pour défendre leurs points de vue devant les députés.











Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.