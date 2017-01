Par Maurice Fick

Le luxembourgeois est de plus en plus utilisé à l'écrit au bureau et sur les réseaux sociaux. Et tous se posent l'inévitable question de la bonne orthographe! Plutôt que de proposer d'énièmes cours, le ministre de l'Education nationale lance une campagne de promotion inédite et ludique pour apprendre à écrire correctement le luxembourgeois grâce à 15 règles via son nouveau site interne schreiwen.lu. Seule condition: il faut déjà parler la langue.

Au cœur de deux débats à la Chambre des députés il y a tout juste une semaine et parlée par 55% des résidents, la langue luxembourgeoise est avant tout orale, son orthographe reste aléatoire, peu la maîtrisant sur le bout des doigts. Alors qu'«en particulier notre langue écrite est devenue, avec le développement des nouvelles technologies et des médias digitaux, plus importante au cours des dernières quinze années dans notre quotidien», note Claude Meisch. Fort du constat que la «langue nationale est toujours plus importante dans la vie professionnelle et quotidienne», le gouvernement veut la promouvoir en douceur.

«On ne doit pas obligatoirement tomber dans la logique du bic rouge et créer une frustration mais plutôt continuer à encourager l'écriture de la langue de façon ludique», a résumé ce lundi le ministre de l'Education nationale en présentant sa nouvelle campagne de promotion de l'orthographe luxembourgeoise.



Huit citations illustres pour se connecter



Comme tout le monde n'a pas nécessairement le temps de fréquenter un cours, le ministère a choisi de s'adresser au public le plus large possible parlant le luxembourgeois via des outils branchés et accessibles à tout moment. Ils doivent permettre d'«améliorer son luxembourgeois écrit, très vite», debout dans un bus ou assis dans une salle d'attente chez le dentiste.

«An elo séier d'Keess op an d'klacken eraus!» Traduisez: «Et maintenant ouvrez vite la caisse et sortez le pognon!» Tous les Luxembourgeois connaissent la célèbre réplique de feu Thierry Van Werveke dans le «Troublemaker», film culte du réalisateur luxembourgeois Andy Bausch où les cloches («d'klacken») sonnent comme le fric. La citation illustre la règle orthographique clef selon laquelle le son «e» long est toujours écrit «ee» quel que soit le nombre de consonnes qui suivent.

Dans le même esprit «clin d'œil», 8 citations connues extraites du cinéma, de la musique et de la littérature luxembourgeois seront affichées ou mises en scène dans de petits clips vidéo durant les quatre semaines à venir. Autant d'exemples frappants pour expliquer en quelques mots les 8 règles d'orthographe les plus importantes. «Toutes les semaines il y aura deux nouvelles affiches et deux nouveaux spots qui pourront être likés et twittés», annonce Claude Meisch.

LOD: «Des points à éclaircir»



En réalité, via ces «eyecatchers», il s'agit d'«encourager les internautes à aller vers le site internet www.schréiwen.lu où les règles sont expliquées de façon plus détaillée», résume Luc Belling du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (Script). Avant d'expliquer: «Ceux qui veulent aller plus loin, peuvent naviguer dans les 15 chapitres et tout savoir d'une règle. Ils ont la possibilité de faire des exercices grâce à des liens vers le LOD», le Lëtzebuerger Online Dictionnaire.



«Le LOD a encore des difficultés pour parachever son dictionnaire car certaines règles orthographiques restent encore à clarifier. Il n'y a plus grand-chose à faire mais il y a encore des points à éclaircir», note Guy Arendt, le Secrétaire d'Etat à la Culture jugeant que via la nouvelle campagne «nous pouvons tous apprendre quelque chose».